Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на крушение Ту-154 (5)
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo в своем новом выпуске от 28 декабря опубликовал карикатуры на крушение самолета Ту-154 Минобороны России в Черном море. Фотографии с карикатурами из свежего номера были опубликованы в твиттере.
RT newsdaily_ukr: Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на катастрофу Ту-154 https://t.co/K5H5NVptBD pic.twitter.com/vmXeNUNGvM— ОГО.НЕТ (@ooggoo_net) December 28, 2016
На первой из них изображен падающий самолет, в салоне которого артист протяжно поет звук «а». На фоне рисунка есть надпись: «Репертуар хоров армии расширяется».
Обложка Charlie Hebdo : «Плохие новости — Путина там не было» pic.twitter.com/vlEDVlnFAm— виноград (@STIVMR) December 28, 2016
Вторая карикатура, посвященная Ту-154, тоже изображает падающий самолет, но уже с другой надписью: «Плохие новости... Путина там не было».
Публикацию осудили пользователи соцсетей.
«Неужели это смешно? Неужели святость и человечность сгнила в людях?» — пишет один из владельцев аккаунта в Twitter.
#CharlieHebdo опубликовал карикатуру на крушение самолёта #Ту154. Неужели это смешно? Неужели святость и человечность сгнила в людях pic.twitter.com/2yoI9ee8ed— Алексей Бушуев (@lelik_bushig) 28 декабря 2016 г.
«Они реально больные», — комментирует другой пользователь микроблога.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ разбился утром 25 декабря в Черном море, через несколько минут после вылета из Сочи. Он выполнял рейс в Сирию, на борту были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, а также директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Все 92 человека, находившихся на борту, погибли.