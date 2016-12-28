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Французский сатирический журнал Charlie Hebdo в своем новом выпуске от 28 декабря опубликовал карикатуры на крушение самолета Ту-154 Минобороны России в Черном море. Фотографии с карикатурами из свежего номера были опубликованы в твиттере.

На первой из них изображен падающий самолет, в салоне которого артист протяжно поет звук «а». На фоне рисунка есть надпись: «Репертуар хоров армии расширяется».

Обложка Charlie Hebdo : «Плохие новости — Путина там не было» pic.twitter.com/vlEDVlnFAm — виноград (@STIVMR) December 28, 2016

Вторая карикатура, посвященная Ту-154, тоже изображает падающий самолет, но уже с другой надписью: «Плохие новости... Путина там не было».

Публикацию осудили пользователи соцсетей.

«Неужели это смешно? Неужели святость и человечность сгнила в людях?» — пишет один из владельцев аккаунта в Twitter.

#CharlieHebdo опубликовал карикатуру на крушение самолёта #Ту154. Неужели это смешно? Неужели святость и человечность сгнила в людях pic.twitter.com/2yoI9ee8ed — Алексей Бушуев (@lelik_bushig) 28 декабря 2016 г.

«Они реально больные», — комментирует другой пользователь микроблога.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ разбился утром 25 декабря в Черном море, через несколько минут после вылета из Сочи. Он выполнял рейс в Сирию, на борту были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, а также директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Все 92 человека, находившихся на борту, погибли.