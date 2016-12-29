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По мнению издания Santa Monica Observer, дочь избранного президента Дональда Трампа Иванка может исполнять обязанности первой леди вместе с супругой политика Меланьей.

Издание пишет, поскольку супруга Трампа Меланья отказалась переезжать в Вашингтон, сославшись на учебу сына Бэррона, Иванка может стать «хорошей заменой».

Отмечается, что дочь избранного президента уже работала вместе с отцом во время президентской кампании. Иванка заявляла, что намерена выступать за уравнивание заработной платы мужчин и женщин. Издание пишет, что таким образом «она будет выполнять большую часть обязанностей первой леди, в то время как Меланья будет тихо жить с сыном в Нью-Йорке».

Сама Иванка Трамп отрицает, что хочет занимать какой-либо пост в администрации отца. «Я просто хочу быть хорошей дочерью», — не раз заявляла она.

Однако, по мнению издания, «она будет значить намного больше в администрации президента, чем в компании отца».