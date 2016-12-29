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В Германии выставили на продажу бронированный лимузин Mercedes-Benz S 600 Pullman серии W140, который президент России Владимир Путин якобы использовал в качестве служебного автомобиля, сообщает Mobile.de.

Автомобиль 1995 года выпуска с пробегом 25 тыс. км предлагают за €1,3 млн, что сопоставимо с 82,5 млн руб.

Продавцом значится частное лицо из Москвы. Где находится сам автомобиль, не уточняется. Также в объявлении не приводится никаких доказательств того, что Путин действительно ездил на данной машине.

фото: Mobile/mobile.de