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Богатейшие люди планеты по версии Bloomberg с начала года разбогатели на 237 млрд долларов (5,7%), их суммарное состояние достигло 4,4 трлн долларов, следует из данных Bloomberg Billionaires Index.

Они выиграли преимущественно за счет изменений политического ландшафта, вызванного победой политиков-популистов в США и Европе, причем на протяжении года размер их состояния неоднократно изменялся, отмечает агентство.

«В целом, большинство клиентов выиграло от волатильности. 2016-й в итоге стал захватывающим годом для рисковых активов. Это довольно примечательно, учитывая, каким было начало года», — сообщил директор по инвестициям отдела по обслуживанию самых состоятельных клиентов в UBS Wealth Management Саймон Смайлс.

Первое место по темпам роста богатства занял Уоррен Баффет, чье состояние увеличилось за год на 19%, до 71,4 млрд долларов. Это произошло благодаря повышению стоимости Berkshire Hathaway Inc. после неожиданной победы Трампа.

«2016 год больше определялся новостями, чем фундаментальными факторами», — считает Майкл Коул, президент Ascent Private Capital Management (управляет активами в размере 10 млрд долларов). По его мнению, рынками в настоящее время управляет вера в то, что Трамп ослабит регулирование ряда экономических сфер в США.

При этом в индивидуальном зачете первое место занял глава корпорации Microsoft Билл Гейтс — 91,5 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что богатейшие люди планеты по версии Bloomberg потеряли 41 млрд долларов после новостей о победе Дональда Трампа на выборах в США.