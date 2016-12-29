В мире |

Президент США Барак Обама намерен 29 декабря объявить о расширении санкций против России из-за причастности Москвы к хакерским атакам, сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации.

Телеканал уточняет, что помимо расширения санкций речь идет о мерах дипломатического характера.

Кроме того, власти США планируют «тайные меры», которые не будут подвергнуты огласке.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что администрация президента США готовится объявить санкции России, а также другие ответные меры за якобы вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году.

Американский сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм позже заявил, что Россия и ее президент Владимир Путин могут ожидать новых санкций.