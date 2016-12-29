В мире |

Американская актриса Дебби Рейнольдс умерла на следующий день после смерти своей дочери, Кэрри Фишер. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на ее сына Тодда Фишера.

84-летняя Рейнольдс вместе с Тоддом Фишером занималась подготовкой к похоронам дочери, когда днем в среду, 28 декабря, ей стало плохо. Актрису доставили в больницу с инсультом.

"People used to call her 'Debbie Reynolds' daughter! Now they call me 'Princess Leia's mother!'"

-Debbie Reynolds pic.twitter.com/fvhNUn8LrZ — History In Pictures (@HistoryInPix) December 29, 2016

Рейнольдс в основном снималась в комедиях, наибольшую известность принесла ей роль в фильме «Поющие под дождем». Также она успешно сыграла в картинах «Непотопляемая Молли Браун», «Поющая монахиня» и «Развод по-американски».

Со своим первым мужем Эдди Фишером Рейнольдс развелась в 1959 году из-за его романа с Элизабет Тейлор. После этого Рейнольдс выходила замуж еще два раза, в 1960 и 1984 годах.

Фишер, получившая известность благодаря роли принцессы Леи в фантастической киноэпопее режиссера Джорджа Лукаса «Звездные войны», умерла в больнице во вторник, 27 декабря, в возрасте 60 лет от остановки сердца.

24 декабря сообщалось, что актриса была госпитализирована в критическом состоянии из-за сердечного приступа, произошедшего во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Врачи доставили Фишер в больницу после