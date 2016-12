В мире |

Американская актриса Дебби Рейнольдс умерла на следующий день после смерти своей дочери, Кэрри Фишер. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на ее сына Тодда Фишера.

84-летняя Рейнольдс вместе с Тоддом Фишером занималась подготовкой к похоронам дочери, когда днем в среду, 28 декабря, ей стало плохо. Актрису доставили в больницу с инсультом.

"People used to call her 'Debbie Reynolds' daughter! Now they call me 'Princess Leia's mother!'"

-Debbie Reynolds pic.twitter.com/fvhNUn8LrZ