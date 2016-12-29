Дебби Рейнольдс умела на следующий день после смерти своей дочери Кэрри Фишер (1)
Американская актриса Дебби Рейнольдс умерла на следующий день после смерти своей дочери, Кэрри Фишер. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на ее сына Тодда Фишера.
84-летняя Рейнольдс вместе с Тоддом Фишером занималась подготовкой к похоронам дочери, когда днем в среду, 28 декабря, ей стало плохо. Актрису доставили в больницу с инсультом.
"People used to call her 'Debbie Reynolds' daughter! Now they call me 'Princess Leia's mother!'"— History In Pictures (@HistoryInPix) December 29, 2016
-Debbie Reynolds pic.twitter.com/fvhNUn8LrZ
Рейнольдс в основном снималась в комедиях, наибольшую известность принесла ей роль в фильме «Поющие под дождем». Также она успешно сыграла в картинах «Непотопляемая Молли Браун», «Поющая монахиня» и «Развод по-американски».
Со своим первым мужем Эдди Фишером Рейнольдс развелась в 1959 году из-за его романа с Элизабет Тейлор. После этого Рейнольдс выходила замуж еще два раза, в 1960 и 1984 годах.
Фишер, получившая известность благодаря роли принцессы Леи в фантастической киноэпопее режиссера Джорджа Лукаса «Звездные войны», умерла в больнице во вторник, 27 декабря, в возрасте 60 лет от остановки сердца.
24 декабря сообщалось, что актриса была госпитализирована в критическом состоянии из-за сердечного приступа, произошедшего во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Врачи доставили Фишер в больницу после