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Командир разбившегося в Черном море Ту-154 Роман Волков перед падением самолета успел доложить диспетчерам о нештатной ситуации. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов.

По словам Байнетова, переговоры длились десять секунд, слова пилота указывали на начало нештатной ситуации. Так представитель Минобороны прокомментировал публикацию «Лайфом» расшифровки слов экипажа, где идет речь о неисправных закрылках.

При этом в Минобороны подчеркнули, что запись не могла поступить с речевого самописца, как об этом заявляют в «Лайфе», так как первым был найден параметрический «черный ящик». Замминистра обороны Николай Панков пообещал, что появление расшифровки записи в СМИ будет расследовано.

Полученные при первичной расшифровке данные, заметили в ведомстве, не подтверждают версию о том, что на борту произошел взрыв. От версии теракта комиссия окончательно не отказывается, так как на борту могло быть «механическое воздействие». Всего комиссия рассматривает 7-8 версий случившегося.

Специальная комиссия по расследованию авиакатастрофы Ту-154, принадлежащего министерству обороны РФ, рассчитывает выяснить причину трагедии в течение месяца. К этому же сроку завершаться генетические экспертизы обнаруженных тел и фрагментов тел погибших.

Представитель военного ведомства также рассказал, что начата работа над графической моделью авиакатастрофы. "В течение 10-20 дней будем строить графическую модель, моделировать. Потом сопоставлять все факты с учетом того, что поисковая операция продолжается", - рассказал начальник службы безопасности полетов авиации ВС РФ.

Самолет Ту-154 российского Минобороны разбился в Черном море сразу после вылета из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека.

Источник: meduza.io, Ria.ru