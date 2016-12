В мире |

В 2016 году мир лишился многих легендарных деятелей искусства, культуры и спорта. Скорбный список оказался очень длинным. С полным списком можно ознакомиться на wikipedia.org. Здесь собраны лишь самые известные люди, ушедшие в 2016 году.

Пьер Булез, композитор (26 марта 1925 – 5 января 2016)

Французский композитор и дирижер скончался в Германии в возрасте 90 лет. Он был ключевой фигурой в современной симфонической музыке и последним из послевоенных авангардистов.

Булеза называют ключевой фигурой новой симфонической музыки, последним из послевоенных авангардистов, одним из величайших композиторов современности. Он знаменит своим призывом взорвать оперы и объявить "час ноль" в новой музыке. "Наши оперы походят на затхлые платяные шкафы. Играть в них новую музыку невозможно. Самым дорогим решением было бы просто взорвать их. Но не находите ли вы, что это решение было бы и самым элегантным?" - сказал он в интервью немецкому журналу Spiegel. Много позже, уже будучи респектабельным жителем Баден-Бадена, Булез пояснил, что имел в виду не "внешнюю оболочку" театров, а их репертуар. "Вечно нельзя оставаться бунтарем, так не добьешься цели", - говорил композитор на закате своих дней.

Дэвид Боуи, музыкант (8 января 1947 — 10 января 2016)

Дэвид Боуи начал заниматься музыкой в 1960-х, но также оставил след в театре, кино и моде. Мастер перевоплощений, он создавал фантастические образы, постоянно меняя прически, макияж и костюмы. «Я так часто придумывал себе новый образ, что сегодня мне кажется, будто изначально я был располневшей кореянкой», — говорил он. Свой последний альбом Blackstar Дэвид Боуи выпустил за два дня до смерти.

Алан Рикман, актер (21 февраля 1946 – 14 января 2016)

Как многие британские киноактеры, Рикман начинал карьеру в театре. Его первая главная роль — виконт де Вальмон в постановке «Опасные связи», с успехом прошедшей на Бродвее. После американской премьеры Рикману предложили сыграть бандита Ханса Грубера в «Крепком орешке» вместе с Брюсом Уиллисом. Всего он сыграл более чем в 50 фильмах, но одной из самых запоминающихся его работ стала роль профессора Северуса Снейпа в экранизации книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Рикман умер от рака.

Гленн Фрай, американский музыкант (6 ноября 1948 года - 18 января 2016)

18 января не стало одного из основателей и гитариста The Eagles Гленна Фрая, автора многих хитов этой группы, включая Hotel California, написанную вместе с барабанщиком Доном Хенли.

Группа распалась в 1980 году, после чего Фрай продолжил сольную карьеру, записав такие хиты, как The Heat is On, Smuggler’s Blues, The One You Love.

Как сообщает агентство Reuters, Фрай в последнее время много болел. Он страдал от ревматического артрита, язвенного колита и пневмонии. Осложнения от этих болезней подорвали его здоровье и привели к смерти.

Пол Кантнер, американский музыкант (17 марта 1941 - 28 января 2016)

В 2016 году мир потерял пионера психоделического рока и основателя легендарной Jefferson Airplane Пола Кантнера. Музыкант-гитарист скончался в возрасте 74 лет из-за осложнений, возникших после перенесенного инфаркта.

Харпер Ли, писательница (28 апреля 1926 – 19 февраля 2016)

Известность Харпер Ли принес роман «Убить пересмешника», удостоившийся Пулитцеровской премии и разошедшийся более чем 40-миллионным тиражом. Сама писательница, по ее собственному признанию, не ожидала такого успеха. После выхода книги она вела закрытый и одинокий образ жизни, практически не общалась с журналистами и отказывалась от публичных выступлений. Она говорила, что «лучше быть молчаливой, чем глупой». Харпер Ли более 50 лет оставалась автором одного произведения, пока в 2015 году не вышел ее второй роман «Пойди поставь сторожа», сюжет которого — продолжение «Убить пересмешника», но книга была написана писательницей раньше него.

Умберто Эко, писатель (5 января 1932 – 19 февраля 2016)

Первый роман Умберто Эко "Имя розы", написанный им в 48 лет, сразу стал бестселлером и породил волну исторических детективов. До этого он сочинял лишь небольшие рассказы, а также был автором более двух десятков научных трудов по философии, теории искусства и литературы, лингвистике.

"Центральным качеством Эко являлась полная внутренняя свобода. "Заставить меня нельзя" — всем своим творчеством и поведением говорил Умберто Эко, — рассказывала о нем его друг и переводчик Елена Костюкович. "Он ненавидел пошлятину. Во всяком случае, не допускал ее. Такие люди, как правило, не оставляют посмертных посылок в будущее". Свой последний роман "Нулевой километр" он выпустил в 2015 году.

Наталья Крачковская, актриса (24 ноября 1938 – 3 марта 2016)

Наталья Крачковская - многими любимая российская актриса, которая снялась во множестве фильмов. Обычно она играла не главных героев, но сыгранные ею персонажи настолько были яркими и харизматичными, что запомнились и полюбились зрителю.

Ее кинокарьера длилась 40 лет, за которые она снялась в более чем 100 работах.

Кинокритики назвали Наталью «королевой комического эпизода». Это действительно так – лучшие роли актрисы – небольшие, эффектные появления. Короткие роли в «Покровских воротах», «Не может быть», «Человеке с бульвара Капуцинов» и множестве других фильмов создали целую галерею неповторимых образов располневших сварливых жен, тещ, стервозных соседок и т.д.

Заслуженная артистка России Наталья Крачковская скончалась 3 марта 2016 года в реанимации одной из московских больниц, куда была госпитализирована после сердечного приступа.

Кит Эмерсон, музыкант (2 ноября 1944 – 11 марта 2016)

Знаменитый музыкант, легенда прогрессив-рока, клавишник группы ELP (Emerson, Lake and Palmer) Кит Эмерсон, умер 11 марта. По информации, которую подтвердила полиция в Санта-Монике, штат Калифорния, Эмерсон умер в результате огнестрельного ранения головы. Полиция сказала Би-би-си, что основная версия следствия - самоубийство.

Кит Эмерсон прославился как один из лучших клавишников своего времени, а группа, в составе которой также играли гитарист и вокалист Грег Лейк и барабанщик Карл Палмер - одной из самых знаменитых в прогрессив-роке.

Группа оказала большое влияние на многих исполнителей, причем в самых разных жанрах, включая тяжелый металл.

Заха Хадид, архитектор (31 октября 1950 – 31 марта 2016)

«Планета на своей собственной орбите» — так называл Заху Хадид ее преподаватель, известный голландский архитектор Рем Колхас. Известность в архитектурных кругах пришла к ней еще до реализации первого проекта, но впечатляющие идеи долгое время оставались лишь на бумаге и не были осуществлены. Хадид стала первой женщиной, получившей эквивалент Нобелевской премии в области архитектуры — Притцкеровскую премию. Архитектор писала: «Я пробила барьеры, но это была долгая борьба. Это сделало меня жестче и точнее — и, возможно, это отражается в моей архитектуре. Женщине в архитектуре нужна уверенность».

По проектам Хадид построены Центр водных видов спорта в Лондоне для летней Олимпиады в 2012 году, Национальный музей искусств XXI века в Риме, Центр Гейдара Алиева в Баку. Одно из двух зданий, возведенное по проекту Хадид в России, — бизнес-центр Dominion Tower в Москве. Она также занималась дизайном обуви, яхт и ювелирных украшений.

Альберт Филозов, актер (25 июня 1937 – 11 апреля 2016)

Известного актёра Альберта Леонидовича Филозова называли «человеком в футляре». Артист всегда занимал особое место в мире искусства. Отстранённость, некоторая замкнутость и меланхолия делали Филозова непохожим на его коллег. Такими же свойствами обладают почти все его герои: внутренний надлом, застенчивость, мечтательность, некая «матовость» и неяркость. Но в этом и была «изюминка» артиста.

Не потерялся артист и в 2000-ых. Созданные им образы в нашумевших сериалах «Пятый ангел» и «Бедная Настя» надолго запомнились зрителям. Яркая роль досталась Филозову в исторической драме «Печорин. Герой нашего времени» и в сериале «В круге первом» по роману Александра Солженицына.

Среди лент, в которых актёр снялся в последние годы своей жизни, наиболее яркими можно назвать две. Это картина «Без вины виноватые», которая вышла на экраны в 2008 году, а также сериал «Энигма», увиденный зрителями в 2010 году.

11 апреля 2016 года Альберта Филозова не стало. Артист умер, не дожив совсем немного до своего 80-летия. У Альберта Леонидовича было давнее и тяжёлое заболевание, с которым он боролся долгие годы. После ремиссии болезнь вернулась. Но актёр, несмотря на боли и мучения, не пропустил ни единого спектакля и ни разу не отменил репетиции.

Принс, музыкант (7 июня 1958 – 21 апреля 2016)

Когда в 1981 году Принс (настоящее имя — Принс Роджерс Нельсон) выступил на разогреве у Rolling Stones на высоких каблуках, в бикини и полушинели, поклонники группы забросали его мусором. Спустя три года, в 1984-м, его альбом Purple Rain, вышедший вместе с одноименным фильмом, стал самым продаваемым в США, а сингл с диска впоследствии был назван журналом Pitchfork «лучшей песней 1980-х». На пике своей славы он уступал по популярности в США только Майклу Джексону.

За годы карьеры Принс выпустил более 20 пластинок в жанрах ритм-энд-блюза, фанка, рока, стал лауреатом премий «Оскар» и «Золотой глобус» и семь раз получал «Грэмми». В 2011 году он вступил в религиозную организацию «Свидетели Иеговы» и лично проповедовал, обходя дома и квартиры. Принс умер на 58 году жизни от случайной передозировки сильнодействующим обезболивающим — фентанилом.

Алексей Жарков, российский актер (27 марта 1948 – 5 июня 2016)

Алексей Жарков окончил Школу-студию МХАТ, играл на сцене московского Театра им. М.Н. Ермоловой и МХАТ им. А.П. Чехова. Актер сыграл более 130 ролей в кино, самые известные из которых — в фильмах "Ночное происшествие", "Криминальный талант", "Узник замка Иф", "В городе Сочи темные ночи", "Имитатор", "Не будите спящую собаку". Олег Каравайчук, композитор (28 декабря 1927 – 13 июня 2016)

Народный артист России скончался 6 июня после продолжительной болезни на 69-м году жизни.

Антон Ельчин, актер (11 марта 1989 – 19 июня 2016)

Известный американский актер Антон Ельчин трагически погиб в Калифорнии 19 июня. Артисту было 27 лет. Тело актера нашли во дворе его дома в Сан-Фернандо. Полиция заявила, что причиной смерти Ельчина стала фатальная случайность.

По неустановленной причине Антон вышел из заведенного автомобиля, не поставив его на ручной тормоз. В результате машина поехала назад и зажала актера между капотом и почтовым ящиком, прикрепленным к воротам. Артиста раздавило насмерть.

Антон Ельчин получил всемирную известность, сыграв Павла Чехова в фильмах франшизы "Звездный путь", "Альфа дог", а также Кайла Риза в картине "Терминатор: Да придет спаситель".

Мохаммед Али, американский боксер (17 января 1942 — 3 июня 2016)

«Порхай как бабочка, жаль как пчела» — эту фразу Мохаммеда Али, которой он описал свою тактику, знают даже те, кто не видел ни одного его боя. Али провел лучшие бои в истории бокса — он был единственным боксером, трижды завоевавшим титул чемпиона мира в тяжелом весе. За свою почти двадцатилетнюю спортивную карьеру он выиграл 56 поединков, 37 из которых закончились нокаутом.

На пике карьеры он отказался идти в армию США и принимать участие в войне во Вьетнаме, которую он считал несправедливой. Али заявил: «Ни один вьетконговец никогда не называл меня нигером». Из-за этого он был лишен всех титулов и отстранен от участия в соревнованиях более чем на три года, но сразу после дисквалификации вернул себе звание чемпиона мира. После того как у него диагностировали болезнь Паркинсона, Али много занимался общественной деятельностью и благотворительностью.

Гэрри Маршалл, режиссер (13 ноября 1934 – 19 июля 2016)

Постановщик фильмов «Красотка», «За бортом» и «Сбежавшая невеста» Гэрри Маршалл скончался на 82-м году жизни. The Hollywood Reporter сообщает, что Маршалл умер во вторник вечером из-за инфаркта, вызванного осложнениями после воспаления легких.

Последние фильмы Маршалла — антологии «День святого Валентина», «Старый Новый год» и «Несносные леди» — были разнесены критиками, несмотря на обилие звезд в кадре. Но Маршалл не унывал. Комментируя «Старый Новый год», режиссер говорил: «Критики меня уничтожили, но фильм заработал в мировом прокате 146 миллионов».

Павел Шеремет, журналист (28 ноября 1971— 20 июля 2016)

Павел Шеремет погиб 20 июля в центре Киева — в автомобиле, которым он управлял, сработало взрывное устройство. Многие коллеги Шеремета связали убийство с его профессиональной деятельностью.

Шеремет прославился в 1990-е как собственный корреспондент телеканала ОРТ в Белоруссии. Его знаменитый репортаж о «незаконном» пересечении белорусско-литовской границы стал одной из телевизионных сенсаций конца девяностых. Эксперимент обернулся для него уголовным преследованием в родной стране — Шеремету инкриминировали получение денег от зарубежных спецслужб и незаконную журналистскую деятельность, в общей сложности он провел в тюрьме три месяца. В конце 1990-х он стал ведущим программы «Время», главной информационной программы страны, а в 2008 году ушел с Первого канала, объяснив это цензурой. В последние пять лет журналист жил и работал на Украине — в газете «Украинская правда», занимался созданным им сайтом «Белорусский партизан», вел авторскую программу на радио «Вести».

Фазиль Искандер, писатель (6 марта 1929 – 31 июля 2016)

Фазиль Искандер был одним из немногих доживших до наших дней великих советских литераторов. Его самое значительное произведение — роман-эпопея «Сандро из Чегема», написанный, по определению литературоведов, в жанре магического реализма. Искандер известен также как автор десятков рассказов — светлых и ироничных. Искандер нанес на литературный глобус территорию, которой там не было, — непризнанную страну Абхазию. При этом сам он считал себя в первую очередь русским писателем, много воспевавшим Абхазию. «По-абхазски я, к сожалению, не написал ничего. Выбор русской культуры для меня был однозначен», — заявил он в день своего 82-летия.

Зинаида Шарко, актриса (14 мая 1929 – 4 августа 2016)

Актриса театра и кино Зинаида Шарко родилась 14 мая 1929 года. В годы Великой Отечественной войны вместе с детским ансамблем песни и пляски она давала концерты в госпиталях для раненых. Девочка приняла участие в 900 таких представлениях, за что получила медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

В 1951 году Зинаида Шарко окончила Ленинградский театральный институт (курс Бориса Зона). Работала в Ленинградском областном театре, театре эстрады Л. Атманаки, затем стала актрисой Ленгосэстрады, служила в Театре имени Ленсовета. С 1956 года она вошла в состав труппы Ленинградского Академического Большого драматического театра имени М. Горького (с 1992 года носит имя Г. А. Товстоногова).

В 1960-м году получила звание заслуженной артистки РСФСР, в 1980-м стала народной артисткой РСФСР.

Впервые снялась в кино в 1954 году в фильме «Мы с вами где-то встречались». Самые выдающиеся ее киноработы — в картинах «Фантазии Фарятьева», «Собака на сене», «Долгие проводы», «Чужие письма», «Луной был полон сад».

Зинаида Шарко ушла из жизни 4 августа в возрасте 87 лет.

Эрнст Неизвестный, скульптор (9 апреля 1925 — 9 августа 2016)

Эрнст Неизвестный — фигура послевоенного советского искусства, представитель поколения «шестидесятников», подвергшийся в СССР травле и вынужденный эмигрировать в США. После того, как на знаменитой выставке в Манеже «30 лет МОСХ» Никита Хрущев назвал работы Неизвестного «дегенеративным искусством», скульптора исключили из Союза художников, тем самым лишив возможности нормально работать. Против него возбуждались уголовные дела, его обвиняли в валютных махинациях и шпионаже.

Эмигрировав в США, Неизвестный получил заслуженное признание, но самые значительные произведения скульптор создал в России после распада Союза. Среди них — мемориал «Память шахтерам Кузбасса» в Кемерово, мемориал жертвам политических репрессий — «Маска скорби» в Магадане, «Древо жизни» в Москве.

Соня Рикель, французский модельер (25 мая 1930 — 25 августа 2016)

Благодаря Соне Рикель мир полюбил свитера с полосками, водолазки с люрексом и свитшоты со смешными надписями, которые она начала делать еще в 1960-е, помогая мужу в семейном магазине Laura.

Свою историю успеха Соня буднично описывала так: «Когда я забеременела, предполагалось, что я буду такой же матерью, какой была моя собственная, то есть не буду работать. И вот во время беременности мне понадобилось платье. Ни одного, которое бы мне понравилось, я не нашла. Все они были просто отвратительными! Тогда я сшила его сама. А потом такой же джемпер. А потом журнал Elle снял его для обложки. А потом WWD [журнал Women's Wear Daily — Дождь] назвали меня королевой трикотажа».

Свой первый бутик в Париже Рикель открыла в 1968 году во время студенческих волнений. Сейчас дом моды Sonia Rykiel помимо женской одежды выпускает аксессуары, парфюм и детскую одежду и насчитывает более 400 магазинов по всему миру. Среди клиенток Рикель были Бриджит Бардо, Катрин Денев, Одри Хепберн.

Ислам Каримов, президент Узбекистана (30 января 1938 — 2 сентября 2016)

Ислам Каримов был бессменным президентом независимого Узбекистана — он пришел к власти после распада Союза в 1991 году и сохранял свой пост до самой смерти. Построенный им режим политологи характеризуют как диктаторский и жестко авторитарный. Падение уровня жизни населения, коррупция и произвол властей сопровождались преследованиями оппонентов власти, независимых журналистов, правозащитников и «внесистемных» мусульман. По оценкам центра «Мемориал», в стране насчитывалось шесть тысяч осужденных по политическим мотивам.

О смерти старейшего лидера постсоветского пространства неофициально сообщалось в течение пяти дней, но в Ташкенте эти сообщения раз за разом опровергали. После официального подтверждения в стране объявили трехдневный траур, тысячи людей вышли на улицы Ташкента и Самарканда, оплакивая президента.

Мстислав Запашный, дрессировщик (16 мая 1938 – 22 сентября 2016)

22 сентября в Сочи от остановки сердца умер известный дрессировщик Мстислав Запашный. Ему было 78 лет. Запашный в конце августа был госпитализирован в сочинскую больницу №3, где ему провели операцию в связи с грыжей. До этого у народного артиста СССР были три инсульта и инфаркт. После операции основные заболевания начали прогрессировать. В связи с этим дрессировщика перевели в отделение паллиативной помощи. На протяжении двух недель медики пытались спасти артиста. Мстислав Запашный - один из продолжателей знаменитой цирковой династии. Известен как дрессировщик хищных животных и режиссер-постановщик, неоднократно удостаивался высших наград в сфере циркового искусства. Он создал единственный в мире спектакль, в котором слоны и тигры оказались в одной клетке. А его трюковой номер на лошадях положил начало нового жанра в цирковом искусстве.

Шимон Перес, бывший президент Израиля (2 августа 1923 — 28 сентября 2016)

Шимона Переса называют патриархом израильской политики — его политическая карьера длилась более 70 лет. Сразу после образования государства Израиль в 1948 году он поступил на службу в министерство обороны и с тех пор занимал разные министерские посты, в том числе дважды — в 1984-1986 и 1995-1996 годах — был премьер-министром. Также Перес дважды был министром обороны и три раза возглавлял МИД. При этом политик никогда не служил в армии и не участвовал в боевых действиях, что редкость для израильтянина. «Армия и война меня не интересовали», — говорил человек, создавший военную промышленность Израиля.

Перес неоднократно говорил, что мечтает о мире на Ближнем Востоке и верит в то, что в будущем не будет вражды между арабами и евреями. За подписание мирных соглашений с Палестиной Перес получил Нобелевскую премию, которую разделил с премьер-министром Израиля Ицхаком Рабиным и лидером Организации освобождения Палестины Ясиром Арафатом.

Анджей Вайда, режиссер (6 марта 1926 – 9 октября 2016)

Пхумипон Адульядет, король Таиланда (5 декабря 1927 — 13 октября 2016)

Пхумипон Адульядет правил более 70 лет — дольше всех из живущих монархов. В Таиланде он был невероятно популярен — его портрет висел в каждом доме, его почитали как полубожественную особу, а его долгая жизнь считалась подтверждением его неземного происхождения. За оскорбление монарха можно было получить до 15 лет тюрьмы.

За время его правления в стране сменилось 20 премьер-министров, 18 конституций, произошло 19 правительственных переворотов, но именно король символизировал стабильность и преемственность власти. Будучи фигурой церемониальной, он вмешивался в государственные дела только в переломные для страны моменты, например, поддержал военных во время переворота, что помогло успокоить страну.

Клим Чурюмов, украинский ученый, ( 19 февраля 1937 - 14 октября 2016 года)

Клим Чурюмов окончил физический факультет Киевского университета, в 1960 году был направлен на геофизическую станцию в бухте Тикси Якутской АССР, где занимался исследованием полярных сияний и ионосферы. С 1962 года на киевском заводе «Арсенал» он конструировал астронавигационную аппаратуру для космических ракет, позднее продолжил работать научным сотрудником на кафедре астрономии КГУ.

Тогда на фотопластинке была обнаружена еще одна комета, получившая имя ее первооткрывателей.

Открытие этой кометы было отмечено медалью Астросовета Академии наук СССР «За обнаружение новых астрономических объектов». Выступал в эфире радио Baltkom.

Пит Бернс, британский музыкант, солист группы Dead or Alive (5 августа 1959—23 октября 2016)

Группа Dead or Alive приобрела популярность в 1985 году после выхода сингла You Spin Me Round (Like a Record). Каверы на эту песню исполняли Джессика Симпсон, Талия и коллективы Dope, Flo Rida и Indochine. Пит Бернс также был участником Mystery Girls и Nightmares in Wax.

Леонард Коэн, музыкант (21 сентября 1934 — 7 ноября 2016)

Обсуждая Нобелевскую премию по литературе, присужденную в этом году Бобу Дилану, критики сходились на том, что из на тот момент здравствующих музыкантов есть еще одна достойная премии фигура — Леонард Коэн.

Он с детства увлекался музыкой, хотя первый альбом выпустил, когда ему было уже за 30. Позже журнал Rolling Stone назвал его одним из самых влиятельных авторов исполнителей из поколения 70-х — ему подражали, на его песни сделано сотни каверов. Свой последний альбом You Want It Darker Коэн выпустил меньше чем за месяц до смерти.

Фидель Кастро, бывший президент Кубы (13 августа 1926 — 25 ноября 2016)

В 1959 году Фидель Кастро сверг диктатуру Фульхенсио Батисты, осуществил радикальные реформы и на 47 лет стал бессменным лидером Кубы. Построенную им однопартийную социалистическую систему нередко называют диктатурой. Кастро упрекали за то, что из пламенного революционера, ратующего за свободу, он превратился в диктатора, объявившего врагами инакомыслящих. Его политика получила самые неоднозначные оценки в мире, но для России он всегда был «дорогим другом» — всего Кастро совершил десять визитов в СССР.

За годы его правления страна добилась огромных успехов в сфере образования и здравоохранения, но в то же время превратилась в одну из беднейших в мире — почти миллион кубинцев при нем эмигрировали.

В последние годы Кастро почти не вмешивался в управление страной, передав власть своему брату Раулю, и редко появлялся на публике. После его смерти в стране объявили девятидневный траур.

Владимир Зельдин, актер (10 февраля 1915 – 31 октября 2016)

31 октября в московской больнице скончался всенародно любимый актер Владимир Зельдин. Ему был 101 год. В начале октября из-за проблем с давлением артист обратился за медицинской помощью. С того момента он находился в больнице.

Любовь и признание пришли к Зельдину в 1941 году после выхода на экраны фильма "Свинарка и пастух", где он сыграл главную роль. В послужном списке артиста более 40 кинолент. "Карнавальную ночь", "Дядю Ваню", "Укрощение строптивой" - знает не одно поколение зрителей. 71 год Зельдин проработал в театре Российской армии. Только в "Учителе танцев" он выходил на подмостки более тысячи раз. Зельдин занесен в книгу рекордов Гиннесса как первый в мире театральный актер, перешагнувший вековой юбилей, оставаясь в профессии.

Олег Попов, клоун (31 июля 1930 – 2 ноября 2016)

2 ноября во время гастролей в Ростове-на-Дону от внезапной остановки сердца скончался "Солнечный клоун" Олег Попов. Ему было 86 лет.

Олег Попов начал свою карьеру как эквилибрист. В 1951 году он дебютировал в качестве ковёрного клоуна. Именно тогда и появился его яркий артистический образ весёлого парня с соломенными волосами и в клетчатой кепке. В своих номерах Попов традиционно использовал элементы акробатики, жонглирование, пародию и буффонаду. В 1991 году "Солнечный клоун" уехал в Германию, где продолжил свои выступления.

Жа Жа Габор, актриса (6 февраля 1917 – 18 декабря 2016)

Голливудская актриса Жа Жа Габор (настоящее имя - Шари) скончалась на 100-м году жизни в декабре 2016 года. Актриса снялась более чем в 70 фильмах, однако известна она была в основном своим образом жизни и многочисленными браками.

Премный сын Жа Жа Габор и ее мужа Фредерика Принца фон Анхальта скончался через несколько дней после смерти матери.

Как рассказал супруг артистки, Оливер Принц фон Анхальт попал в ДТП в день, когда у матери случился смертельный сердечный приступ. Авария произошла в Лос-Анджелесе. Фон Анхальт ехал на мотоцикле и столкнулся с автомобилем.

По имеющейся информации, сын актрисы впал в кому. Он скончался в воскресенье, 25 декабря.

Как утверждает приемный отец, он не знал об инциденте, и только вечером в понедельник, 26-го числа, ему позвонил коронер.

Мишель Морган, актриса (29 февраля 1920 – 20 декабря 2016)

Не стало в 2016 году и Мишель Морган. Великая французская актриса скончалась на 97-м году жизни.

Звезда французского кинематографа, Мишель Морган стала первой актрисой, получившей приз за лучшую женскую роль в Каннах за фильм «Пасторальная симфония», снятый режиссером Жаном Деланнуа по одноименному роману Андре Жида.

Актриса стала символом французского гламура: десять раз Мишель Морган выбирали «самой популярной французской актрисой».

Она снялась более чем в 70 картинах. Ее партнерами по фильмам становились великие французские актеры Жан Габен, Жан Маре, Жерар Филип, Ив Монтан, Жан-Луи Трентиньян.

Вячеслав Шалевич, актер (27 мая 1934 – 21 декабря 2016)

Шалевич родился 27 мая 1934 года в Москве. В 1958-м окончил Театральное училище имени Б.В.Щукина, в 1979-м — Высшие режиссерские курсы при ГИТИСе. С 1998 по 2011 год возглавлял Московский драматический театр имени Рубена Симонова, одновременно играя в Театре имени Вахтангова.

Артист также известен своими ролями в кино. Среди фильмов с его участием — «Капитанская дочка», «Три тополя на Плющихе», «Семнадцать мгновений весны».

Народный артист РСФСР, актер театра и кино умер в возрасте 82 лет в ГКБ имени Боткина, куда был доставлен в начале декабря. По информации телеканала, в больнице артист впал в кому. Он умер, не приходя в сознание.

Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова (25 декабря 2016)

Дважды Краснознаменный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова — крупнейший военный художественный коллектив России. Днем его рождения считается 12 октября 1928 года — день, когда состоялось первое выступление коллектива в составе 12 человек в Центральном доме Красной Армии (ЦДКА).

В 1978 году ансамбль получил наивысшую профессиональную аттестацию — в свое 50-летие он стал академическим.

С 1946 года по 1987 год руководил ансамблем его сын — Герой Социалистического труда, народный артист СССР, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР, генерал-майор Борис Александров.

В настоящее время в штате Ансамбля свыше 200 человек, в том числе 150 профессиональных артистов: солисты, мужской хор, оркестр и смешанная танцевальная группа.

В репертуаре Ансамбля более двух тысяч произведений. Это народные песни и танцы, солдатские пляски, песни отечественных авторов, духовная музыка, классические произведения русских и зарубежных композиторов, шедевры мировой эстрады.

В годы Великой Отечественной войны Ансамбль полным составом и бригадами выступил более 1500 раз в действующей армии. И сейчас, по сложившейся традиции, выступает в военных округах, частях и подразделениях Российской Армии. Александровцы проехали с концертами по всей России, побывали с гастролями более чем в 40 странах мира, и везде их выступления встречал поистине триумфальный успех.

25 января 84 артиста ансамбля, отправившихся выступать в Сирию, погибли в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ недалеко от Сочи.

Елизавета Глинка, (Доктор Лиза) филантроп(20 февраля 1962 года — 25 декабря 2016 года)

Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, летела в разбившемся в Черным море самолете Ту-154 Минобороны России. Она везла медикаменты в университетский госпиталь в Латакии.

Глинка участвовала в открытии первого московского хосписа, основала первый хоспис в Киеве, создала благотворительный фонд «Справедливая помощь». В 2012 году она стала членом Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, по ее словам, для нее это был «шанс озвучить проблемы, которые по каким-то причинам государство сейчас не слышит». Она собирала средства, вещи и лекарства для тежелобольных людей. Фонд помогал не только больным, но и другим людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. «Она свое сердце отдавала другим людям. Это была ее миссия», — говорит глава Союза Михаил Федотов:

После начала боевых действий на Донбассе Глинка начала ездить туда и вывозить из зоны боевых действий детей. «Моя задача — вывезти раненых и больных детей для того, чтобы они получили квалифицированную бесплатную помощь, теплую одежду, еду и запас медикаментов. И мне все равно, как это будет сделано», — отвечала она тем, кто критиковал ее за взаимодействие с российским властями и донецкими сепаратистами. После начала войны в Сирии она стала ездить туда с гуманитарными миссиями. «Мы [добровольцы] никогда не уверены в том, что вернемся домой живыми. Потому что война — это ад на Земле», — говорила она перед последней поездкой в Латакию.

Также в катастрофе Ту-154 погибли сразу 9 российских журналистов: корреспондент НТВ Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов, корреспондент «Звезды» Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский, а также работавшие на Первом канале корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов.

На борту самолета, разбившегося при вылете из Сочи в сторону сирийского города Латакия, находились 84 пассажира и восемь членов экипажа.

Джордж Майкл, музыкант (25 июня 1963 — 25 декабря 2016)

Дебютировав в составе поп-дуэта Wham! в 1980-х, Джордж Майкл быстро стал кумиром девочек-подростков. После распада группы он начал успешную сольную карьеру, заявив, что хочет писать более взрослую и серьезную музыку — его дебютный альбом «Faith» был продан тиражом более 20 миллионов копий. В последующие годы певец выпустил шесть студийных альбомов и записал несколько дуэтов с теми, кого считал своими кумирами — Аретой Франклин и Элтоном Джоном. За трек «I Knew You Were Waiting (for Me)», исполненный в дуэте с Франклин, он получил премию «Грэмми» в категории «лучшее исполнение в стиле r&b». Он сам писал песни, играл на музыкальных инструментов и выступал в качестве продюсера.

По злой иронии судьбы исполнитель главного рождественского хита всех времен Last Christmas скончался именно в Рождество, 25 декабря.

Кэрри Фишер, актриса (21 октября 1956 — 27 декабря 2016)

Роль принцессы Леи в «Звездных войнах» стала для Кэрри Фишер главной в карьере. Всего актриса снялась более чем в 80 фильмах и сериалах, в том числе у Вуди Аллена в «Ханне и ее сестрах», в «Братьях Блюз» Джона Ландиса и у Роба Райнера в «Когда Гарри встретил Салли». Но запомнилась Фишер именно как принцесса и лидер сопротивления в знаменитой киносаге Джорджа Лукаса. Еще во время съемок первой трилогии у Фишер начались проблемы с наркотиками, о которых она откровенно рассказывала в своих автобиографиях и публичных выступлениях.

Кроме книг и карьеры актрисы, Фишер занималась работой над сценариями — правила работы других сценаристов, в том числе Джорджа Лукаса. В 2015 году, спустя более 30 лет после выхода «Возвращения джедая», Фишер вернулась к роли принцессы Леи в продолжении саги и должна появиться в восьмом эпизоде «Звездных войн» в 2017 году. Все эпизоды с ее участием уже отсняты. Актриса умерла от сердечного приступа в возрасте 60 лет.

Дебби Рейнольдс, американская актриса, мать Кэрри Фишер (1 апреля 1932 - 28 декабря 2016)

Актриса умерла на следующий день после смерти своей дочери, Кэрри Фишер.

Рейнольдс в основном снималась в комедиях, наибольшую известность принесла ей роль в фильме «Поющие под дождем». Также она успешно сыграла в картинах «Непотопляемая Молли Браун», «Поющая монахиня» и «Развод по-американски».