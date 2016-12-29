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В китайском городе Тайюань в провинции Шанси появилась огромная статуя петуха, внешне напоминающего избранного президента США Дональда Трампа.

Необычную скульптуру установили накануне Нового года у местного торгового центра.

Согласно китайскому лунному календарю, Петух - символ наступающего 2017 года.

Как заявил в интервью китайским СМИ создатель статуи, он был вдохновлен легендарной прической избранного президента США и его характерными жестами.

Агентство Франс пресс сообщает, что на китайском сайте Taobao уже можно приобрести копию петуха Дональда различного размера, в том числе и высотой 10 м по цене 1700 долларов.

В ноябре нынешнего года внимание общественности Китая привлек золотой фазан.

Хохолок и пронзительные голубые глаза, по мнению посетителей зоопарка, наводили на мысль о сходстве птицы с американским президентом.

Скандальные заявления

В последние месяцы Дональд Трамп сделал немало заявлений, которые были встречены официальным Пекином с недоумением и раздражением.

"Мы не можем больше позволять Китаю насиловать нашу страну", - заявил, в частности, Трамп в мае в ходе своей предвыборной кампании.

В начале декабря - после разговора Дональда Трампа с лидером Тайваня Цай Инвэнь - министерство иностранных дел КНР направило избранному президенту США официальный протест.

Китай рассматривает Тайвань не как суверенное государство, а как собственную провинцию, поэтому выступает против официальных контактов между другими странами и Китайской Республикой.

В середине декабря - после захвата Китаем американского подводного исследовательского беспилотника - Трамп написал в "Твиттере", что "Китай его украл".

Позже министерство обороны Китая объявило о своей готовности вернуть беспилотник властям США.

Наступление лунного нового года будет отмечаться в Китае 28 января.

По китайскому гороскопу Трамп - Собака. Родившиеся в год Собаки люди характеризуются как честные, преданные, талантливые в политике, но при этом упрямые и склонные воспринимать мир как враждебную силу.