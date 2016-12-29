В Бельгии из-за угрозы взрыва эвакуировали здание суда
В мире | 29 декабря 2016 года, 18:27
В городе Шарлеруа на юге Бельгии было эвакуировано здание суда — Дворец правосудия. Об этом сообщает RTL Info.
Анонимный звонок об угрозе взрыва поступил примерно в 13.40 по местному времени. Звонивший заявил, что местный вокзал и суд заминированы. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов с собаками и саперы.
«Мы получили несколько звонков индивидуума. Здание суда эвакуировали, а вокзал – нет», — рассказали в местной полиции.
Как сообщает La Capitale, территорию суда оцепили, персонал был эвакуирован, а прилегающие к зданию улицы закрыли для движения транспорта.
Около 15.50 по местному времени специалисты закончили осмотр здания. Угроза оказалась ложной, оцепление сняли.
Источник: Газета.ru