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В городе Шарлеруа на юге Бельгии было эвакуировано здание суда — Дворец правосудия. Об этом сообщает RTL Info.

Анонимный звонок об угрозе взрыва поступил примерно в 13.40 по местному времени. Звонивший заявил, что местный вокзал и суд заминированы. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов с собаками и саперы.

«Мы получили несколько звонков индивидуума. Здание суда эвакуировали, а вокзал – нет», — рассказали в местной полиции.

Как сообщает La Capitale, территорию суда оцепили, персонал был эвакуирован, а прилегающие к зданию улицы закрыли для движения транспорта.

Около 15.50 по местному времени специалисты закончили осмотр здания. Угроза оказалась ложной, оцепление сняли.