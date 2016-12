В мире |

Президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России, сообщает Белый дом.

Как заявили в американском Минфине, ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ.

Breaking News: President Obama will impose sanctions on Russia, the strongest US response to foreign hacking https://t.co/z0iQMvunE5