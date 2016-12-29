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Президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России, сообщает Белый дом.

Как заявили в американском Минфине, ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ.

Breaking News: President Obama will impose sanctions on Russia, the strongest US response to foreign hacking https://t.co/z0iQMvunE5 — The New York Times (@nytimes) December 29, 2016

Действующий президент США Барак Обама заявил, что санкции в отношении России являются "необходимым и адекватным ответом" на попытки Москвы нанести ущерб американским интересам.

"Все россияне должны быть обеспокоены действиями России", — говорится в заявлении Обамы, опубликованном на сайте Белого дома.

Лидер США вновь обвинил Россию в хакерских атаках на серверы американской Демократической партии во время президентских выборов.

"Эти действия последовали за неоднократными предупреждениями, которые мы адресовали российскому правительству, и являются необходимым и адекватным ответом на усилия по нанесению ущерба американским интересам, предпринимавшиеся в нарушение существующих международных норм поведения. Эти действия не являются полным ответом на агрессивную деятельность России. Мы будем и впредь принимать различные меры на своё усмотрение. О некоторых из них мы не будем объявлять публично", — отметил он.

The Obama Administration imposes sanctions against Russian over election hacks https://t.co/k8jMIsTpSh pic.twitter.com/nmmgd55MJA — Bloomberg (@business) December 29, 2016

Кроме того, США закрывают два дипломатических представительства РФ, якобы используемых в целях разведки, передает агентство Reuters со ссылкой со ссылкой на представителя американской администрации.

Сообщается, что США запретят доступ российским дипломатам к представительствам в штате Мэриленд и Нью-Йорке с полудня пятницы. Американские власти также высылают из страны 35 российских дипломатов в течение 72 часов.

"Министерство национальной безопасности и ФБР распространяют рассекреченную техническую информацию о киберактивности российских гражданских и военных разведывательных служб, с тем чтобы помочь всем, кто стоит на страже электронных сетей в США и за рубежом опознавать, выявлять и пресекать глобальную российскую кампанию зловредной киберактивности", — сообщается в заявлении Барака Обамы.

Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама намерен 29 декабря объявить о расширении санкций против России из-за причастности Москвы к хакерским атакам.