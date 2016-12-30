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Люди, обитавшие восемь лет в Белом доме — это не администрация, а "группа внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалёких", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высылку из США российских дипломатов.

"Самое удивительное, что, так и не сумев вписать в историю президентства никаких достижений на международной арене, нобелевский лауреат умудрился поставить вместо элегантной точки жирную кляксу", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, "Америка, американский народ были унижены своим же собственным президентом".

"Не международными террористами, не войсками противника. На этот раз пощечину Вашингтону нанес его же хозяин, максимально увеличив количество неотложных дел для приходящей команды. Комплексными должны были быть шаги на Ближнем Востоке, а не месть", — подчеркнула Захарова.

"Весь мир… наблюдает сокрушительный удар по престижу Америки и её лидерству, нанесённый Бараком Обамой и его малограмотной внешнеполитической командой, раскрывшей миру свой главный секрет — исключительность была маскировкой беспомощности. И никакой враг США не мог бы сделать хуже", — добавила она.

В четверг власти США приняли решение объявить персонами нон грата «35 сотрудников российского посольства в Вашингтоне и консульства в Сан-Франциско, чьи действия входили в противоречие с их дипломатическим статусом» в «ответ на притеснения американских дипломатов в Москве со стороны российских властей».