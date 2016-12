В мире |

Американский сенатор Джон Маккейн, побывавший в Латвии с блиц-визитом, заявил, что будет добиваться введения более строгих санкций в адрес России.

С таким заявлением в социальной сети Twitter выступил Маккейн со своим коллегой по республиканской партии Линдси Грэмом после того, как стало известно о выдворении из США 35 российских дипломатов.

"Ответные меры, объявленные администрацией Обамы, назрели давно. Но в конечном счете, они являются лишь небольшой ценой для России, которая таким образом заплатит за свое наглое нападение на американскую демократию. Мы намерены приложить все усилия для того, чтобы Конгресс принял новые более жесткие санкции в отношении России", - сказано в сообщении американских сенаторов-республиканцев.

WH's new sanctions on #Russia long overdue, but small price for Russia to pay for brazen attack on US democracy https://t.co/tJNyoYXfBI