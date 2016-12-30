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Американский сенатор Джон Маккейн, побывавший в Латвии с блиц-визитом, заявил, что будет добиваться введения более строгих санкций в адрес России.

С таким заявлением в социальной сети Twitter выступил Маккейн со своим коллегой по республиканской партии Линдси Грэмом после того, как стало известно о выдворении из США 35 российских дипломатов.

"Ответные меры, объявленные администрацией Обамы, назрели давно. Но в конечном счете, они являются лишь небольшой ценой для России, которая таким образом заплатит за свое наглое нападение на американскую демократию. Мы намерены приложить все усилия для того, чтобы Конгресс принял новые более жесткие санкции в отношении России", - сказано в сообщении американских сенаторов-республиканцев.

WH's new sanctions on #Russia long overdue, but small price for Russia to pay for brazen attack on US democracy https://t.co/tJNyoYXfBI — John McCain (@SenJohnMcCain) December 29, 2016

В четверг, 29 декабря, Обама объявил о введении новых антироссийских санкций против ФСБ, ГРУ, еще ряда организаций, а также шести физических лиц, объяснив это кибератаками на избирательную систему Соединенных Штатов со стороны России. Кроме того, из США высылаются 35 российских дипломатов.

В США неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в предвыборную кампанию. В Кремле эти обвинения последовательно отвергают. 16 октября этого года российский президент Владимир Путин заявил, что США создают образ врага в виде России для его использования в ходе избирательной кампании.

Как сообщалось, находясь в Латвии, американские сенаторы заверили латвийское руководство в поддержке Соединенными штатами Америки (США) усилий по укреплению безопасности.

Во время встречи с председателем Сейма Инарой Мурниеце и депутатами сенаторы заверили, что США продолжат обеспечивать ощутимое военное присутствие для обороны Балтии и подчеркнули, что в Конгрессе США есть твердая поддержка сотрудничества с Латвией, Литвой и Эстонией. Мурниеце отметила, что визит американских сенаторов происходит в примечательное время, когда растет необходимость активно сотрудничать и обмениваться мнениями по важным вопросам. Сенаторы заверили в готовности продолжать активный обмен визитами.

Спикер Сейма поблагодарила США за "последовательную поддержку" Латвии - и на пути к восстановлению независимости, и сейчас, когда Латвия сталкивается с целым рядом вызовов для безопасности, в том числе с такими гибридными угрозами как проводимая Кремлем пропаганда и кибер-угрозы. Стороны выразили уверенность в необходимости объединить силы для борьбы с этими угрозами.

фото president.lv