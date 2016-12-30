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Избранный президент США Дональд Трамп встретится с руководством американской разведки. Это решение он принял после объявления о новых санкциях против России, сообщает Reuters. Встреча назначена на следующую неделю.

Трамп заявил, что цель встречи – выяснить всю ситуацию, касающуюся введенных против Москвы мер.

«В интересах страны и ее великого народа я встречусь с руководством разведывательного сообщества, чтоб получить новые данные о ситуации», - сказал Трамп.

Уходящая администрация президента США Барака Обамы объявила о введении новых санкций 29 декабря. Причиной стало приписанное России вмешательство в ход выборов президента и хакерские атаки, которые якобы были совершены на политические партии.