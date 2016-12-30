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Норвежская авиакомпания-лоукостер Norwegian объявила, что планирует открыть следующей весной трансатлантические полеты из Великобритании в США, сбив существующие рыночные цены на билеты как минимум на 50%, пишет The Telegraph.

Сообщается, что билет в одну сторону будет стоить начиная от $69 или 65,89 евро (без багажа).

Глава и основатель авиакомпании Бьорн Кьос рассказал, что Norwegian будет выполнять полеты из Эдинбурга в Нью-Йорк на Boeing 737MAX.

Новый самолет будет поставлен в апреле, и через некоторое время на нем будут осуществляться коммерческие рейсы в США.

"Наши самолеты очень, очень экономичные в плане топлива… Boeing 737MAX оборудован современнейшим двигателем, позволяющим преодолевать более длинные дистанции", - сказал Кьос.

Как уточняет издание, Norwegian будет использовать в США небольшие аэропорты между городами.

"Нам не нужно будет платить большие налоги, что снизит себестоимость билетов", - поясняет Кьос, не называя конкретного аэропорта вблизи Нью-Йорка.

Самолеты Norwegian Air из Риги летают в Копенгаген, Осло, Стокгольм и Тронхейм.