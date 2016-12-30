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В Одессе злоумышленник убил женщину и ее дочь в Овидиополе, поджег два дома и планировал устроить ДТП с большим числом жертв, въехав в толпу людей на грузовом автомобиле, которым завладел незаконно, сообщает национальная полиция Украины.

По предварительным данным, мужчина сел в грузовой автомобиль после убийства женщины и ее дочери в Овидиополе Одесской области и отправился в Одессу, где намеревался протаранить толпу людей.

Во время движения по трассе мужчина совершил ДТП, но не остановился и продолжил движение. Полицейские заблокировали въезд в Одессу и стали преследовать злоумышленника, заставив его изменить свой маршрут и увести грузовик от города. После этого мужчина выехал на поле и на некоторое время оторвался от преследования, но через некоторое время грузовик все-таки застрял, злоумышленник бросил его и сбежал.

«Сейчас проводятся неотложные поисковые мероприятия. Задействована национальная гвардия, СБУ и пограничники с целью его выявления – установления его фактического местонахождения и задержания подозреваемого», — рассказал начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин.

Он уточнил, что злоумышленник может быть вооружен огнестрельным или холодным оружием, и призвал граждан в случае обнаружения преступника звонить на спецлинию полиции 102.