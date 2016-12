В мире |

Решение президента США Барака Обамы ввести дополнительные санкции против России вызвало бурную реакцию. Одни его поддерживают, другие пребывают в недоумении, третьи настроены резко против действий уходящего лидера страны. Но все несколько озадачены. Так что у пользователей сети возникает много вопросов.

Самый плохой президент

Многие пользователи недоумевают, зачем Барак Обама так накаляет обстановку. Они считают, что действия американского президента схожи с объявлением войны, что он намеренно открывает ящик Пандоры.

«Почему Обама хочет войны? Обама вводит санкции против России», — пишет пользователь Christopher Coleman.

WHY DOES OBAMA WANT WAR? Obama Slaps Sanctions On Russia!" | #CWTB https://t.co/YmO3Q8kqPI via @YouTube — Christopher Coleman (@CkColeman1) December 30, 2016

«Итак, мы ввели санкции против России за вмешательство (в выборы президента. — RT). И что? По сути, мы никак не изменили того, что у нас произошло. Кроме того, что открыли ящик Пандоры», — считает Jackie #ImWithHer.

So we put sanctions on Russia for interference. So what? We didn't actually DO anything abt what happened here. Except open Pandora's box — Jackie #ImWithHer (@JJFan18) December 30, 2016

По мнению журналиста и ведущего телеканала Fox Лу Доббса, введение дополнительных санкций против России делает уход Барака Обамы с политической арены просто «безумным».

«Безумный уход Обамы: он объявляет новые антироссийские санкции — это высылка из страны 35 российских дипломатов», — написал он в своём микроблоге Тwitter сразу после появления новостей из уходящей администрации.

Obama’s mad exit: Announces new Russia sanctions – Expelling 35 Russian diplomats. @jrandolphevans joins #Dobbs FBN7pm — Lou Dobbs (@LouDobbs) December 29, 2016

Через несколько часов после первой публикации на эту тему Доббс решил провести на своей странице опрос. К пользователям соцсети он обратился с вопросом: "Кто из американских президентов сделал больше, чем Барак Обама, чтобы подстегнуть наших врагов?".

На момент публикации материала в опросе приняли участие около 7 тыс. человек, из них 94% считают, что Обама — самый воинственный из всех президентов США.

#LDTPoll Has any other president done more to embolden our enemies than President Obama? — Lou Dobbs (@LouDobbs) December 30, 2016

Некоторые проголосовавшие дополнили своё участие в опросе комментариями.

«Я бы хотел знать, что поддерживает рейтинги Обамы на таком высоком уровне. Он останется в истории как самый плохой президент», — написал пользователь KSH.

Многие вообще отказываются понимать смысл санкционной политики, а введение ограничительных мер в отношении России на основании бездоказательных заявлений кажется им просто смешным.

"Санкции Обамы против России абсолютно нелепы и очевидно основаны на лжи, и одновременно они являются явным оскорблением гуманизма", — считает пользователь Anonym Tipster.

Obama's sanctions against Russia: Simultaneously utterly ridiculous, demonstrably based on lies—and a deadly serious assault on humanity. — Anonym Tipster (@AnonymTipster) December 30, 2016

Американцы выражают надежду, что Россия не поддастся на провокации и не допустит разжигания этого конфликта.

"Надеюсь, что Путин не заглотнёт эту наживку. Барак Обама и всякие правозащитники сильно постарались, чтобы сделать Россию горячей точкой (конфликт на Украине). А теперь — санкции за три недели до ухода из Белого дома", — написал NeuroEd.

Hope that Putin doesn't take the bait.

BHO& HRC tried hard 2make Russia a hot spot (conflict in #Ukraine), now sanctions 3wks b4 leaving WH! https://t.co/Ti76XUwhr1 — NeuroEd (@innaroz) December 30, 2016

Боль поражения

Пытаясь понять логику уходящего президента США, некоторые пользователи пришли к заключению, что его поступки продиктованы нежеланием смириться со своим поражением.

«Россия — не друг США. Но всё равно — нельзя же вводить санкции, основываясь на ложных заявлениях о вмешательстве в выборы. Особенно из-за ущемлённой гордости проигравшего», — написал daniel anthony.

Russia is not a friend of the U.S but you do not impose sanctions on false claims of Interference in the election do to pride of losing. — daniel anthony (@VerifiedDanielA) December 30, 2016

Поведение Обамы даже сравнивают с капризами избалованного ребёнка: он не желает по-взрослому и с достоинством передать свой пост новоизбранному президенту.

«Санкции против России? Обама делает приход к власти Трампа настолько сложным, насколько это возможно! Обама — обидчивый, избалованный ребёнок», — написал Tracy Warren на своей странице в Twitter.

Sanctions against Russia? #PBO is making the transition for Trump's Presidency as difficult as possible! Obama, the petulant, spoiled child — Tracy Warren (@trefwarren) December 30, 2016

Существует также мнение, что действия России вообще не имеют никакого отношения к предпринятым Обамой мерам и что его действия направлены лишь на то, чтобы насолить Трампу.

«Это был стратегический ход, чтобы поставить Трампа в условия, в которых можно было бы публично проверить, превосходит ли его приверженность интересам США симпатию к России», — написал пользователь Sean в комментариях к новости о введении антироссийских санкций, заявив в своей другой публикации, что он вообще не понимает, зачем вводить меры, которые противоречат позиции избранного президента.

«Я вообще не понимаю, почему Обама озаботился введением санкций против России, если Трамп собирается их (санкции. — RT) снимать», — задаётся вопросом Sean.

I don't understand why Obama even bothered placing sanctions against Russia that Trump is just going to lift? — Sean (@xeithe3) December 30, 2016

Немного поздновато

Даже те пользователи, которые поддерживают санкционный режим и политику Обамы, не поняли смысла действий уходящего президента.

«Я рад санкциям против России. Но в данной ситуации не вижу в них смысла, учитывая, что Трамп попытается снять эти санкции. Немного поздновато», — считает Rastakhiz.

I'm happy for sanctions against Russia but what's the point given that Trump will probably try to undo. Too little too late. — Rastakhiz (@sedaye_iran) December 30, 2016

Кроме того, рядовые американцы указывают Обаме на то, что вместо наложения санкций можно было бы позаботиться о стране и сделать так, чтобы ограничительные меры и вовсе не пришлось вводить.

«Вместо того, чтобы совершенствовать технологическую безопасность и заниматься развитием промышленности, мы вводим санкции против России», — возмущается {Mannessy}.

instead of encouraging technological security improvement and grow industries we do sanctions against Russia. https://t.co/rtGFLvIoHi — {Mannessy} (@diselCA) December 30, 2016

Прощальный кряк "хромой утки"

Многие посчитали ненужным давать какие-то собственные комментарии. Они просто присоединились к мнению посольства России в Лондоне, сделав репост публикации ведомства у себя на странице в Twitter.

«Президент Обама высылает 35 дипломатов, возвращаясь к холодной войне. Как и все, включая народ США, будем рады увидеть уход этой незадачливой администрации», — говорится в сообщении российского посольства.

