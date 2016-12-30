В мире |

Президент России Владимир Путин отказался высылать из страны американских дипломатов. Об этом говорится в заявлении главы российского государства, опубликованном на сайте Кремля.

«Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких — дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов», — отметил Путин.

«Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на Новогоднюю и Рождественскую елку в Кремль», — добавил президент РФ.

Путин поздравил действующего президента США Барака Обаму и членов его семьи, избранного президента Дональда Трампа и американский народ с Новым годом.

«Жаль, что администрация президента Барака Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но, тем не менее, поздравляю его и членов его семьи с наступающим Новым годом. Поздравляю и избранного президента Дональда Трампа, весь американский народ!» — говорится в заявлении Путина, которое опубликовано на сайте Кремля.

Напомним, ранее МИД России внес предложения президенту Владимиру Путину объявить 35 американских дипломатов в России персонами нон грата. Об этом в пятницу, 30 декабря, заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, передает ТАСС.

За день до этого власти США приняли решение в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум объектам, используемым ими. В Белом доме утверждают, что такие меры стали «ответом на притеснения американских дипломатов в Москве со стороны российских властей».

Помимо этого, президент США ввел санкции против ФСБ, ГРУ, еще ряда организаций, а также шести физических лиц, объяснив это кибератаками на избирательную систему Соединенных Штатов со стороны России.

Вашингтон неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в предвыборную кампанию. В Кремле эти обвинения последовательно отвергают. 16 октября этого года президент России Владимир Путин заявил, что США создают образ врага в виде России для его использования в ходе избирательной кампании.