Божена Рынска назвала 86% граждан России дрянным народом (7)

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В мире | 30 декабря 2016 года, 18:02

Автор нашумевшего поста про катастрофу Ту-154 "Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек" (журналистов НТВ, погибших при катастрофе) сегодня заявила, что не собирается уезжать из России.

Напомним, уже более 28 тысяч человек подписали интернет-петицию о лишении ее российского гражданства.

"Я испытала торжество, вылила его на эмоциях", - так описала Божена Рынска написание упомянутого сообщения в Twitter в интервью, опубликованном сегодня "Открытой Россией".

По ее словам, "радоваться смерти врага — мое конституционное право".

"Я люблю лучшую часть этого народа. Я ощущаю себя вполне адекватно с 14% граждан России. Остальной народ везде по определению дрянной", - добавила она.

Это противопоставление, напомним, было запущено либералами-оппозиционерами после социологических опросов 2015-2016 годов, показавших, что работу Владимира Путина на посту президента одобряет 86% граждан России.

"Если бы Навальный был у руля, я бы, наверное, поработала бы годик- другой муниципальным депутатом, чтобы привести в порядок район", - мечтательно добавила Рынска в конце интервью.

Она также сообщила в интервью, что "не хочет уезжать" из России, правда, перед этим заявив, что ранее "уехала в Англию, попросила политическое убежище, потом от убежища отказалась".

Источник: L!FE.ru
Комментарии 7
komissar16 минут назад
Глубоко несчастная и жалкая женщина. Детей ей срочно нужно завести.
А зачем всё время сообщать её "важные" мысли широкой публике - не понятно.
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Проплачено. Зачем ещё-то?2 минуты назад
Попробуйте на этом портале разместить действительно интересную статью. Ничего у вас не выйдет. А Божена Курицына - это героиня дня. Как будто на Руси мало дур других.
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Наташа Беруст12 минут назад
Еще одна королева,живущая сосанием богатым мужикам. Этоне скотоьаща,а спермобаза
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