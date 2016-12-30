For diplomats and their families to leave the US, an aircraft of the Rossiya Special Flight Squadron will be sent to the US pic.twitter.com/XJVixx1Am0 — Russia in USA (@RusEmbUSA) December 30, 2016

Российских дипломатов, которых объявили в Соединенных Штатах персонами нон грата, заберет и доставит в Москву самолет специального летного отряда «Россия». Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщили в администрации главы государства, передает ТАСС.

«Для выезда российских дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда "Россия" Управления делами президента РФ», — сказали в ведомстве.

Ранее в пятницу российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва расценивает последние действия уходящей администрации США как недружественные и провокационные шаги, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений. Глава государства отклонил предложение МИД России выслать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона.

Речь шла о возможном выдворении из страны 31 сотрудника посольства США в Москве и четырех сотрудников генконсульства в Санкт-Петербурге, пояснил ранее в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров. Кроме того, предлагалось запретить американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору и складом на улице Дорожная.

29 декабря власти США решили в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум объектам, используемым ими. В Белом доме утверждают, что это ответ на притеснение сотрудников американских дипмиссий в Москве.

Фото: Avia.pro