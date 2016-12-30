За высланными из США дипломатами отправили спецборт президента России (2)
For diplomats and their families to leave the US, an aircraft of the Rossiya Special Flight Squadron will be sent to the US pic.twitter.com/XJVixx1Am0— Russia in USA (@RusEmbUSA) December 30, 2016
«Для выезда российских дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда "Россия" Управления делами президента РФ», — сказали в ведомстве.
Ранее в пятницу российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва расценивает последние действия уходящей администрации США как недружественные и провокационные шаги, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений. Глава государства отклонил предложение МИД России выслать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона.
Речь шла о возможном выдворении из страны 31 сотрудника посольства США в Москве и четырех сотрудников генконсульства в Санкт-Петербурге, пояснил ранее в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров. Кроме того, предлагалось запретить американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору и складом на улице Дорожная.
29 декабря власти США решили в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум объектам, используемым ими. В Белом доме утверждают, что это ответ на притеснение сотрудников американских дипмиссий в Москве.
Фото: Avia.pro