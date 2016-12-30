Уильям Салис, проработавший более 40 лет в кондитерском концерне Ferrero и придумавший яйцо Kinder Surprise, умер в клинике в Италии. Ему было 83 года

В Италии в возрасте 83 лет скончался Уильям Салис, придумавший яйцо Kinder Surprise. Об этом сообщает итальянская газета Corriere Della Serra. Он умер в четверг, 29 декабря, в клинике города Павия на севере Италии, куда был госпитализирован после перенесенного инсульта.

Morto Salice, braccio destro di Ferrero: inventò l’Ovetto Kinder https://t.co/JQ5nLVlyh2 pic.twitter.com/F6OtJ0tPGX — Corriere della Sera (@Corriere) December 29, 2016

Салис присоединился к команде кондитерского концерна Ferrero в 1960 году и стал правой рукой его владельца Микеле Ферреро. В 1970-е годы производитель начал искать способ побороть привычку покупать пасхальные яйца только в период праздника. И тогда родилась идея – подложить в яйцо сюрприз. Именно так родилась яйцо Kinder Surprise.

Успех не заставил себя долго ждать. Ежегодно концерн Ферреро продает около 100 млн яиц Kinder Surprise.

Kinder Surprise представляет собой шоколадную оболочку в форме яйца, внутри которой находится пластиковая капсула с разобранной игрушкой, которую нужно собрать.

В 2007 года Салис покинул компанию после выхода на пенсию. Владелец Ferrero Микеле Ферреро умер 14 февраля 2015 года в возрасте 89 лет.