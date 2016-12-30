В мире |

В Брюсселе супружеская пара арестована за пытки своих 6-летних близнецов. Один из детей попал в реанимацию в критическом состоянии с гипотермией и истощением, у его сестры также обнаружены признаки недоедания и истязаний.

Мать и отчим детей сами вызвали оперативные службы, когда мальчик, который был наказан и на 15 часов отправлен на балкон в одной пижаме, потерял сознание, пишет газета Het Laatste Nieuws. Известно, что мать детей целый день спала, а отчим, который присматривал за детьми, наказал мальчика, когда тот съел рождественское угощение. Когда ребенок был на балконе, температура воздуха на улице составляла около трех градусов тепла.

Мать близнецов, гражданка Франции, которой 31 год, и 21-летний выходец из Африки поженились несколько лет назад. Социальные службы утверждают, что на тот момент дети были ухоженными и нормально питались. После ареста их отчим дал частичные признательные показания. Он заявил, что Иисус коснулся его сердца и повелел воспитывать детей в строгости. Адвокат арестованного отмечает, что его клиент, которому грозит до 30 лет лишения свободы, по всей видимости, не до конца осознает серьезность ситуации.

Прокурор Брюсселя в настоящее время рассматривает возможность обращения в суд с иском о лишении супругов родительских прав. Пострадавший мальчик до сих пор остается в критическом состоянии, медики опасаются за его жизнь.