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Американка из штата Теннеси оставила все состояние своим животным, пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что после смерти в ее некрологе написали, что она была «заядлым любителем животных», поэтому оставила им все свое состояние. Спустя год чиновники в Картер-Каунти подтвердили эту информацию.

«Гленда Тейлор ДеЛаудер так любила кошек и собак, что оставила все свое имущество исключительно для оказания помощи кошкам и собакам. Многие люди любят своих домашних животных, как детей, и многие люди, которые не имеют детей, считают своих питомцев детьми. Один гражданин нашего округа стал примером этой любви», — говорится в заявлении Леона Хамфри, мэра округа Кантер-Каунти.

Отмечается, что ее имущество оценивается в 1,2 млн долларов.