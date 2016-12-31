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Избранный президент США Дональд Трамп похвалил президента России Владимира Путина за решение не высылать из России американских дипломатов в ответ на высылку их российских коллег из США.

"Отличный ход Путина с отсрочкой [ответных мер]. Я всегда знал, что он очень умен", - написал Трамп в своем "Твиттере".

Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 декабря 2016 г.

Ранее в пятницу Путин заявил, что по сложившейся дипломатической практике у России есть все основания для адекватного ответа на действия США, но на этот раз она не пойдет на такой шаг.

Так он прокомментировал просьбу министра иностранных дел России Сергея Лаврова выслать из России 35 американских дипломатов в ответ на решение Вашингтона выслать из США 35 российских.

Накануне президент Барак Обама объявил о новых санкциях против России, связанных с кибератаками в ходе предвыборной кампании в США.

Власти США считают, что хакеры пытались оказать влияние на ход предвыборной кампании, по итогам которой Дональд Трамп победил на выборах, а Обама прямо заявлял, что подобное вмешательство вряд ли было бы возможно без ведома Путина.

Российские власти свою причастность к атакам отрицают.

Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов и потребовал, чтобы они покинули страну до Нового года. Оставшимся в США дипломатам американские власти запретили посещать две дипломатические дачи в Мэриленде и Нью-Йорке.

Кроме того, в санкционный список были внесены шесть частных лиц и пять организаций, в том числе ФСБ России, а также командование ГРУ - в списке начальник ГРУ Игорь Коробов и его первые замы Владимир Алексеев и Сергей Гизунов.

Трамп сразу после этого пообещал обсудить обвинения нынешней администрации в адрес Кремля с представителями американской разведки. При этом он добавил, что США нужно двигаться дальше и заняться более важными делами.

Ряд наблюдателей еще в ходе предвыборной кампании в США называли Трампа пророссийским кандидатом в президенты. Трамп и Путин неоднократно заявляли о желании улучшить напряженные отношения между двумя странами и делали друг другу комплименты.

При этом некоторые западные и российские эксперты не исключают, что после инаугурации Трампа российские власти будут разочарованы, так как его позиция по отношению к России может измениться после получения всей информации от американских спецслужб и неудачных попыток достичь консенсуса с российским руководством.