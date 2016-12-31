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Полиция Бразилии обнаружила тело греческого посла в сгоревшем автомобиле в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Посол Греции в Бразилии Кириакос Амиридис пропал тремя днями ранее. Об этом сообщила жена дипломата. Впоследствии правоохранители обнаружили в муниципалитете Нова-Игуасу сгоревший автомобиль, возможно принадлежавший Амиридису.

Позже следователь полиции Рио-де-Жанейро Эваристо Понтес Магальяис заявил, что Франсуаза Амиридис, супруга посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса, спланировала его убийство и пообещала одному из исполнителей преступления 80 тыс. реалов (25 тысяч долларов), передает Reuters.

По словам Магальяиса, подобная версия у правоохранительных органов появилась после допроса Эдуарду Морейры ди Меллу, который приходится племянником предполагаемому любовнику супруги греческого посла, сотруднику полиции Рио-де-Жанейро Сержиу Морейры Филью.

«Показания Эдуарду не оставляют сомнения в том, что все было спланировано заранее. Об этом говорит хотя бы тот факт, что Франсуаза Амиридис предложила ему 80 тыс. реалов за помощь дяде в осуществлении плана», — рассказал следователь.

Также Магальяис добавил, что Сержиу Морейра Филью признался в любовной связи с супругой дипломата и в убийстве посла. При этом подозреваемый подчеркнул, что он действовал исключительно в рамках самообороны. По его словам, узнав о романе, посол якобы набросился на Филью с кулаками.

В свою очередь, Франсуаза Амиридис полностью отрицает свою вину.