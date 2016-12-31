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В Москве 31 декабря объявлено штормовое предупреждение, передает ТАСС со ссылкой на Росгидромет.

«31 декабря до 21.00 мск в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше», — отмечается в сообщении.

При этом автомобилистам рекомендовано не парковаться под деревьями, а пешеходам — сторониться плохо закрепленных рекламных щитов и дорожных знаков.

Те временем около 45 авиарейсов отменено в московских аэропортах. Об этом сообщает портал «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса, на 12.18 мск в аэропорту Домодедово 11 рейсов отменено, еще 22 рейса задержано. В аэропорту Шереметьево отменили 34 рейса, 24 задерживаются.

Во Внуково, по данным на 12.18 мск, задерживаются три рейса, в том числе из-за погодных условий.