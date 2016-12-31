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Движение по улицам Лондона в местах массового скопления людей будет ограничено при помощи железобетонных блоков, передает Sky News.

Сообщается, что данная мера будет предпринята с целью предотвратить возможные вылазки террористов с использованием грузовых транспортных средств.

Также отмечается, что в лондонском метро впервые безопасность пассажиров будут обеспечивать вооруженные патрули полицейских.