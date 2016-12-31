Въезд в центр Лондона на Новый год перегородят железобетонными блоками
В мире | 31 декабря 2016 года, 17:04
Движение по улицам Лондона в местах массового скопления людей будет ограничено при помощи железобетонных блоков, передает Sky News.
Сообщается, что данная мера будет предпринята с целью предотвратить возможные вылазки террористов с использованием грузовых транспортных средств.
Также отмечается, что в лондонском метро впервые безопасность пассажиров будут обеспечивать вооруженные патрули полицейских.
Источник: Газета.ru