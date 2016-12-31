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Корпорация Apple сократит производство iPhone 7 и 7 Plus на 10% в первом квартале 2017 года, пишет Nikkei.

Отмечается, что издание пришло к такому выводу, полагаясь на свои расчеты, которые основываются на информации о производстве и глобальных продажах смартфонов Apple последних моделей.

По словам источников газеты, такое сокращение производства является вполне ожидаемым.

Ранее сообщалось, что Apple готовится производить iPhone в Индии.