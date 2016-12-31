СМИ: Apple сократит производство iPhone на 10%
В мире | 31 декабря 2016 года, 21:07
Корпорация Apple сократит производство iPhone 7 и 7 Plus на 10% в первом квартале 2017 года, пишет Nikkei.
Отмечается, что издание пришло к такому выводу, полагаясь на свои расчеты, которые основываются на информации о производстве и глобальных продажах смартфонов Apple последних моделей.
По словам источников газеты, такое сокращение производства является вполне ожидаемым.
Ранее сообщалось, что Apple готовится производить iPhone в Индии.
Источник: Газета.ru