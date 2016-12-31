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Президент России Владимир Путин в своем традиционном новогоднем обращении упомянул россиян, обеспечивающих безопасность страны вдали от родного дома, и передал им свои "самые добрые пожелания".

Те же пожелания президент передал и другим людям, "выполняющим сейчас свой трудовой и ратный долг", в том числе тех, кто "работает на предприятиях, дежурит в больницах и ведет поезда и самолёты".

В целом в своем обращении Путин традиционно назвал уходящий год непростым. Однако российский президент считает, что трудности, с которыми столкнулись россияне, только сплотили их и открыли резервы для движения вперед.

Путин также заявил, что в Новый год каждый человек "может стать немного волшебником". По его мнению, для этого достаточно любить родителей, заботиться о детях, уважать коллег, беречь дружбу и защищать правду.

Обращение Путина обычно показывают за несколько минут до наступления Нового года. Запись нынешнего обращения появилась в сети после того, как Новый год в 16:00 по Москве встретили жители Сахалина.

Многие политологи после декабрьской пресс-конференции президента обращали внимание на то, что Путин теперь старается меньше говорить на публике о международной политике и предпочитает говорить о простых россиянах.

В нынешнем обращении Пути действительно не стал останавливаться на конкретных событиях, произошедших за год в стране и в мире, хотя еще в 2014 году отдельно упомянул в обращении аннексию Крыма, которую назвал его возвращением.

При этом в 2016 году в международной политике произошли крупные изменения, которые многие считают играющими на руку Путину. В частности, жители Британии проголосовали за выход из Евросоюза, а выборы президента США выиграл Дональд Трамп.

Трамп считался пророссийским кандидатом в президенты. В ходе предвыборной кампании он обменивался с Путиным комплиментами. Трамп уже тоже поздравил в "Твиттере" с Новым годом "всех, включая своих многочисленных врагов" причем задолго до того, как 1 января наступит в США - сразу после того, как это сделал Путин.