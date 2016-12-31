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Официальный представитель Букингемского дворца сообщила, что последствия простуды могут вынудить королеву Великобритании Елизавету II пропустить новогоднюю службу в часовне резиденции Сэндрингем, передает Mirror.

«Королева продолжает восстанавливаться после сильной простуды, она все еще находится в резиденции Сэндрингем», — сообщила она.

Она также отметила, что подробности о состоянии королевы, скорее всего, не будут известны до утра.

Ранее сообщалось, что Елизавета II отменила посещение рождественского богослужения.