Елизавета II может пропустить новогоднюю службу из-за последствий простуды
В мире | 31 декабря 2016 года, 20:49
Официальный представитель Букингемского дворца сообщила, что последствия простуды могут вынудить королеву Великобритании Елизавету II пропустить новогоднюю службу в часовне резиденции Сэндрингем, передает Mirror.
«Королева продолжает восстанавливаться после сильной простуды, она все еще находится в резиденции Сэндрингем», — сообщила она.
Она также отметила, что подробности о состоянии королевы, скорее всего, не будут известны до утра.
Ранее сообщалось, что Елизавета II отменила посещение рождественского богослужения.
Источник: Газета.ru