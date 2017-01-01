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Как минимум 35 человек погибли и около 40 получили ранения в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле, сообщил губернатор Стамбула Васип Шахин.

По его словам, один из погибших был полицейским. Губернатор назвал нападение террористической атакой.

Губернатор добавил, что нападение совершил один вооруженный человек в костюме Санта-Клауса. Ранее СМИ сообщали, что нападавших было двое. Клуб Reina, на который было совершено нападение, находится в районе Бешикташ. Сообщается, что в момент нападения там находились несколько сотен человек.

Турецкий телеканал NTV сообщает, что некоторые посетители клуба в панике прыгали в Босфор, пытаясь спастись.

К зданию клуба прибывали машины скорой помощи и полиции.

В Новогоднюю ночь в Стамбуле охранять порядок на улицах вышли около 17 тысяч полицейских.

11 декабря в Стамбуле у домашнего стадиона футбольной команды "Бешикташ" произошли два взрыва, в результате которых погибли 44 человека, более 150 получили ранения.

Ответственность за взрывы взяла на себя радикальная военизированная группировка "Ястребы свободы Курдистана".

19 декабря на открытии российской фотовыставке в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов. В него несколько раз выстрелил из пистолета 22-летний офицер полицейского спецназа Мевлют Мерт Алтынташ, которого поначалу приняли за сотрудника службы безопасности.