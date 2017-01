В мире |

В результате вооруженного нападения на клуб Reina в Стамбуле погибли 39 человек, а 69 получили ранения, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Около 1.15 ночи 1 января вооруженный автоматическим оружием мужчина в костюме Санта-Клауса зашел в ночной клуб, где сотни людей праздновали наступление Нового года.

Ранее губернатор Стамбула Васип Шахин сообщал, что один из погибших был полицейским. Он также назвал нападение террористической атакой и заявил, что атаку совершил террорист-одиночка.

Как сообщает Рейтер, пока опознан 21 погибший, из них 16 иностранцев и пять турок. В настоящий момент полиция ведет поиски нападавшего.

"Поиски террориста продолжаются. Я надеюсь, что он будет быстро задержан", — заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, которого цитирует агентство Франс Пресс.

Клуб Reina, на который было совершено нападение, находится в районе Ортакёй. Сообщается, что в момент нападения там находились несколько сотен человек.

Турецкий телеканал NTV сообщает, что некоторые посетители клуба в панике прыгали в Босфор, пытаясь спастись.

В сети появилось видео нападения. Фрагмент видеозаписи опубликован на странице WorldOnAlert в Twitter. На кадрах запечатлен вооруженный человек в шапке с помпоном.

#Istanbul: Terrorists dressed as Santa and armed with AK-47 & grenades attacked the #Reina Nightclub in #Istanbul. Many people feared dead. pic.twitter.com/n0nVkN7nDa