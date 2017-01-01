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В Индонезии на туристическом судне произошел пожар, в результате которого погибли 23 человека, еще 32 находятся в больницах, передает Reuters со ссылкой на поисковую службу Джакарты.

Уточняется, на судне находились около 250 человек. Пожар на нем произошел после того, как паром покинул порт Муара Ангке на севере Джакарты. Судно было отбуксировано обратно в порт, а люди эвакуированы.

Официальный представитель полиции округа Тысячи Островов сообщил, что, по предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

Инциденты с паромами в Индонезии, расположенной на островах Малайского архипелага, происходят часто, отмечает РИА Новости.