В мире |

Террористическую атаку в Стамбуле нельзя рассматривать отдельно от ситуации в регионе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Решительно осуждаю террористический акт, который произошел в Стамбуле в первые часы 2017 года. Совершившие этот бесчеловечный акт, направленный против мирных граждан, стараются внести в нашу страну хаос и сломить дух нашего народа. Мы решительно настроены на то, чтобы вырвать с корнем терроризм и угрозы для нашей страны. Эти нападения связаны с событиями в нашем регионе", — говорится в заявлении Эрдогана, опубликованном на его официальном сайте.

Президент Турции также отметил, что его страна "продолжит борьбу не только против вооруженных нападений, но и против экономических, политических и социальных диверсий".

Как уже сообщалось, вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. Погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены. Поиски нападавшего продолжаются.