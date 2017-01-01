Теракт в Стамбуле: Путин, Меркель и Олланд выразили соболезнования
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом в стамбульском ночном клубе Reina. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника. Но террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Наш общий долг — дать решительный отпор террористической агрессии", — говорится в телеграмме Путина.
Президент России также подтвердил, что "в борьбе с этим злом Россия была и остается надежным партнером Турции".
Кроме того, свои соболезнования Эрдогану направила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя официального представителя кабмина ФРГ Георга Штрайтера.
"Я осуждаю этот теракт и выражаю вам мои соболезнования. Мыслями я нахожусь сегодня с семьями и близкими жертв", — говорится в послании канцлера.
Меркель в телеграмме назвала "бесчеловечной и коварной" атаку на людей, встречавших Новый год.
Слова солидарности турецкому народу также высказал президент Франции Франсуа Олланд. Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.
"Президент республики с силой и возмущением осуждает террористический акт, который повлек за собой гибель по меньшей мере 39 человек на одной из дискотек в Стамбуле во время новогодней вечеринки", — говорится в официальном заявлении Елисейского дворца.
Как уже сообщалось, в результате вооруженного нападения на клуб Reina в турецком городе Стамбуле погибли 39 человек, а 69 человек были госпитализированы.