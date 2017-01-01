Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом в стамбульском ночном клубе Reina. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника. Но террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Наш общий долг — дать решительный отпор террористической агрессии", — говорится в телеграмме Путина.

Президент России также подтвердил, что "в борьбе с этим злом Россия была и остается надежным партнером Турции".

Кроме того, свои соболезнования Эрдогану направила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя официального представителя кабмина ФРГ Георга Штрайтера.

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"Я осуждаю этот теракт и выражаю вам мои соболезнования. Мыслями я нахожусь сегодня с семьями и близкими жертв", — говорится в послании канцлера.

Меркель в телеграмме назвала "бесчеловечной и коварной" атаку на людей, встречавших Новый год.

Слова солидарности турецкому народу также высказал президент Франции Франсуа Олланд. Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

"Президент республики с силой и возмущением осуждает террористический акт, который повлек за собой гибель по меньшей мере 39 человек на одной из дискотек в Стамбуле во время новогодней вечеринки", — говорится в официальном заявлении Елисейского дворца.

Как уже сообщалось, в результате вооруженного нападения на клуб Reina в турецком городе Стамбуле погибли 39 человек, а 69 человек были госпитализированы.