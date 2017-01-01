В мире |

Самодельное устройство взорвалось в воскресенье во Флоренции, в результате чего один полицейский-взрывотехник получил серьезные ранения, сообщает агентство Франс Пресс.

Инцидент произошел у книжного магазина, связанного с общественным движением правых взглядов CasaPound. Полиция прибыла на место происшествия после того, как патрульные заметили подозрительный сверток рядом с магазином. Когда эксперты-взрывотехники приблизились к свертку, произошел взрыв. По данным итальянских СМИ, устройство было оснащено таймером.

По данным представителя городской полиции, в результате взрыва получил трампы головы и глаза.

Телеканал Sky Tg24 отмечает, что по мнению источников в правоохранительных органах, взрывное устройство является "политическим жестом", исходя из его характеристик и материала, из которого оно было сделано.