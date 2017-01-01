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Не менее шести человек погибли, а 13 получили травмы в результате ДТП с участием большого числа автомобилей на автобане A7 в районе Нижний Альгой на юге Германии. Об этом в воскресенье, 1 января сообщили представители правоохранительных органов федеральной земли Бавария.

По информации управления полиции города Кемптен, в инцидент, произошедший в районе коммун Бад-Грененбах и Воринген, были вовлечены три грузовика и восемь легковых автомобилей. Издание Bild приводит на своем сайте информацию о 12 столкнувшихся машинах.

Одна из них оказалась практически полностью уничтожена - пять из шести человек, которым были нанесены несовместимые с жизнью травмы, сидели в ней. Шестую жертву спасатели обнаружили в кабине грузовика.

Пятерым пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно, а восемь человек доставлены в больницы.

Точная причина ДТП устанавливается. Во время происшествия в районе Нижний Альгой был густой туман.

Источник: Deutsche Welle