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Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что террорист, устроивший атаку на стамбульский ночной клуб Reina, не был одет как Санта-Клаус, передает CNN Turk.

Йылдырым подчеркнул, что одежду Санта-Клауса на преступнике "придумали".

Кроме того, премьер-министр сообщил, что террорист оставил оружие в клубе.

Как уже сообщалось, в результате вооруженного нападения на клуб Reina в турецком Стамбуле погибли 39 человек, а 69 человек были госпитализированы.