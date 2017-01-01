Теракт в Турции: на нападавшем не было костюма Санта-Клауса
В мире | 1 января 2017 года, 17:19
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что террорист, устроивший атаку на стамбульский ночной клуб Reina, не был одет как Санта-Клаус, передает CNN Turk.
Йылдырым подчеркнул, что одежду Санта-Клауса на преступнике "придумали".
Кроме того, премьер-министр сообщил, что террорист оставил оружие в клубе.
Как уже сообщалось, в результате вооруженного нападения на клуб Reina в турецком Стамбуле погибли 39 человек, а 69 человек были госпитализированы.
Источник: Газета.ru