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Полиция немецкого Кельна в ночь на 1 января задержала несколько сотен человек, предположительно, имеющих африканские корни, в рамках проводившихся операций, направленных на предотвращение насилия и грабежей, передает агентство Associated Press.

По данным агентства, полиция проводила задержания мужчин на двух основных железнодорожных станциях города для проведения допроса и проверки документов, а также установления их личности.

Власти направили на дежурство по всему городу более 1,5 тысячи полицейских после того, как в 2016 году подверглись критике в связи с частыми нападениями сексуального характера, а также грабежами, в которых обвиняются, как правило, люди североафриканского происхождения.