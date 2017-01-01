В городской мечети Стамбула произошла стрельба (1)
В мире | 1 января 2017 года, 18:31
В городской мечети Стамбула произошла стрельба, передает Hurriyet.
Уточняется, что неизвестный открыл стрельбу из ружья по находящимся в помещении.
По предварительной информации, один из пострадавших был госпитализирован. Кроме того, ранения мог получить нападавший.
Отмечается, что полиция пока связывает инцидент с бытовыми причинами.
Ранее сообщалось, что в результате вооруженного нападения на клуб Reina в турецком Стамбуле погибли 39 человек, а 69 человек были госпитализированы.
Источник: Газета.ru
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