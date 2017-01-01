В мире |

В городской мечети Стамбула произошла стрельба, передает Hurriyet.

Уточняется, что неизвестный открыл стрельбу из ружья по находящимся в помещении.

По предварительной информации, один из пострадавших был госпитализирован. Кроме того, ранения мог получить нападавший.

Отмечается, что полиция пока связывает инцидент с бытовыми причинами.

Ранее сообщалось, что в результате вооруженного нападения на клуб Reina в турецком Стамбуле погибли 39 человек, а 69 человек были госпитализированы.