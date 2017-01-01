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31 декабря, легковой автомобиль выехал на тротуар и наехал на пешеходов в районе станции метро "Сиилитие" в Хельсинки, пишет портал rus.postimees.ee со ссылкой на финскую телерадиокомпанию Yle.

По данным полиции, в результате инцидента серьезно пострадали несколько пешеходов. В ДТП оказались вовлечены семь различных транспортных средств.

По словам очевидцев, машина проехала примерно 300 метров по пешеходному тротуару прежде, чем наехала на людей. Водитель легкого автомобиля был задержан полицией.

Как сообщил порталу Delfi.ee комиссар криминальной полиции Хельсинки Пекка Сеппала, за рулем автомобиля находился гражданин Эстонии.

Пока нет причин считать, что наезд на пешеходов был спланирован заранее. Полицейские склоняются к тому, что это был несчастный случай.