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В Бразилии вооруженный мужчина застрелил более десяти человек на новогодней вечеринке, в том числе своих бывшую жену и сына, сообщает Associated Press со ссылкой на военную полицию страны.

Как заявила представитель полиции Марта Аурелия, мужчина имел при себе несколько видов оружия. Его жена была среди погибших, другими жертвами стали члены ее семьи.

Уточняется, что инцидент произошел на юго-востоке Бразилии, в городе Кампинас.

После нападения мужчина покончил с собой. Представитель полиции сообщил, что общее число убитых составляет 13 человек, однако уверенности в том, что при этом не учитывалось тело стрелка, нет.