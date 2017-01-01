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Народу Турции и властям страны продолжают поступать соболезнования от лидеров многих стран в связи нападением на ночной клуб Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь, унесшим жизни 39 человек.

"Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника. Но террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали", - говорится в телеграмме российского президента Владимира Путина, направленной президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в послании Путина также сказано, что общим долгом обеих стран является "решительный отпор террористической агрессии".

Россия и Турция, которые поддерживают разные стороны в сирийском конфликте, стали гарантами перемирия, вступившего в силу 30 декабря.

Кроме того, свои соболезнования Эрдогану направила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя официального представителя кабмина ФРГ Георга Штрайтера.

"Я осуждаю этот теракт и выражаю вам мои соболезнования. Мыслями я нахожусь сегодня с семьями и близкими жертв", — говорится в послании канцлера.

Меркель в телеграмме назвала "бесчеловечной и коварной" атаку на людей, встречавших Новый год.

Слова солидарности турецкому народу также высказал президент Франции Франсуа Олланд. Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

"Президент республики с силой и возмущением осуждает террористический акт, который повлек за собой гибель по меньшей мере 39 человек на одной из дискотек в Стамбуле во время новогодней вечеринки", — говорится в официальном заявлении Елисейского дворца.

Соболезнования Турции высказал и министр иностранных дел Британии Борис Джонсон.

"После этого трусливого акта терроризма в ночном клубе в Стамбуле мы мысленно с Турцией. Мы стоим плечом к плечу с нашими турецкими друзьями", - написал Джонсон на своей странице в социальной сети Twitter.

Также соболезнования высказали президент США Барак Обама, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Вашингтон осудил теракт в Стамбуле, назвав его ужасающим.

По словам представителя Белого дома, о нападении доложено президенту Бараку Обаме, который сейчас находится в отпуске с семьей.

"Наши мысли и молитвы с родными и близкими погибших", - сказал представитель администрации США.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини написала в "Твиттере": "2017 год начался с нападения в Стамбуле. Наши мысли с погибшими и их близкими. Мы продолжаем работу по предотвращению таких трагедий".

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф заявил, что его страна скорбит вместе с Турцией и стоит плечом к плечу с Анкарой в это трудное для нее время.

"Терроризм является нашим общим врагом, и мир должен сообща бороться с этой угрозой", - сказал пакистанский лидер.

Президент Израиля Реувен Ривлин сказал, что его страна молится о погибших и пострадавших в результате атаки.

"В это ужасное время наши сердца - вместе с турецким народом. Это нападение на все человечество", - сказал он.

Министерство иностранных дел соседней Греции безоговорочно осудило жестокое нападение в Стамбуле и выразило соболезнование близким жертв, а также солидарность с турецким народом. В заявлении МИДа случившееся названо "жестоким терактом".

Информационное агентство Ирна сообщает, что нападение в Стамбуле также осудило Министерство иностранных дел Ирана.

"Единственный путь борьбы с этим явлением - это решимость, консенсус и солидарность всех стран перед лицом террора и насилия", - говорится в заявлении иранского МИДа.

Как уже сообщалось, в результате вооруженного нападения на клуб Reina в турецком городе Стамбуле погибли 39 человек, а 69 человек были госпитализированы.