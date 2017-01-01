В Ингушетии зарезали местного журналиста и телеведущего
В мире | 1 января 2017 года, 20:39
Журналист, телеведущий, пресс-секретарь администрации Сунженского района Ингушетии Амир Кокурхоев скончался в больнице от ножевого ранения, сообщил агентству "Интерфакс" источник в силовых структурах региона в воскресенье.
На известного в Ингушетии телеведущего, спортивного комментатора Амира Кокурхоева напал вооруженный ножом мужчина, проживающий по соседству в Сунженском районе. После нападения пострадавший с ножевым ранением был доставлен в реанимацию, где скончался, сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, убийство произошло в результате ссоры на бытовой почве. На месте преступления работает следственная группа, выясняются все обстоятельства совершения преступления.
Источник: www.interfax.ru