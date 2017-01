В мире |

Самолет с российскими дипломатами, высланными американской администрацией из США, вылетел из Вашингтона, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе посольства РФ.

"Самолет взлетел, все улетели", — сообщили там.

Flight of Russian diplomats expelled from US now on its way to Moscow. https://t.co/XquoQRvRip #RSD88 pic.twitter.com/4C5GrE3BC6