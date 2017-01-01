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Более тысячи сторонников украинской националистической партии "Свобода" в воскресенье вечером традиционно проводят факельное шествие в центре Киева по случаю 108-й годовщины со дня рождения лидера организации украинских националистов Степана Бандеры, передает украинское агентство УНИАН.

По информации агентства, марш проходит по центральным улицам столицы и должен завершиться народным вече на Майдане Незалежности (площади Независимости).

"Активисты вышли на проезжую часть улицы Владимирская. Их сопровождают военнослужащие Национальной полиции, ограждая от автомобилей, которые курсируют по улице. Уже традиционно впереди колонны идет молодая девушка с портретом Бандеры в руках", — говорится в сообщении агентства.

Участники шествия держат в руках государственные и красно-черные флаги, также флаги партии "Свобода". Они также несут баннеры с надписями "Победим второй Хазарский каганат", "Наша религия — национализм! Наш пророк — Степан Бандера".

Ранее полиция Киева сообщала, что охранять общественный порядок во время массовых мероприятий в центре столицы буду 700 правоохранителей, из которых 250 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Бандера (1909-1959) был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.

УПА действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания войны она продолжала борьбу против советской власти.

Героизация УПА и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. В то же время часть украинцев, в основном на западе страны, считает Бандеру и Шухевича национальными героями.