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Фото: сайт КЧС МВД Казахстана

В Казахстане произошло обрушение части многоэтажного жилого дома, расположенного в поселке Шахан города Шахтинска - по меньшей мере девять человек погибли, сообщает сайт республиканского МЧС.

"На данный момент из-под завалов извлечено девять погибших. Из них трое мужчин, трое женщин, трое детей, двое - дети 2016 года рождения, один - 2010 года рождения", - сказано в сообщении. Утром в понедельник, 2 января, из-под завалов спасли живого человека. По информации МЧС, 32-летний мужчина был извлечен в 08:15 (05:15 по Москве).

Обрушение могло произойти из-за взрыва котла. Об этом РИА Новости сообщили по телефону горячей линии, открытой МВД в связи с чрезвычайной ситуацией.

«По предварительной информации, причиной обрушения мог стать взрыв отопительного котла. Он находился в подвале дома», — сказала оператор горячей линии.

Сообщение об обрушении поступило спасателям вечером 1 января, в 22:40 по местному времени (19:40 по московскому). На место происшествия были незамедлительно направлены силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям, проведена эвакуация жильцов дома.

Изначально сообщалось о двух погибших и четырех спасенных, включая двоих детей. Также сообщалось, что, по мнению спасателей, под завалами есть еще люди. На месте были начаты работы по разбору завалов, в которых приняли участие порядка 70 человек и 16 единиц техники.

По данным сайта Tengrinews.kz, к ликвидации ЧС по обрушению дома привлечено 280 человек, среди которых спасатели, сотрудники полиции, местные исполнительные органы, бригады скорой медицинской помощи, тяжелая инженерная техника в/ч 52859 Национальной гвардии, частные предприниматели.

После обрушения дома возбудили уголовное дело, сообщает РИА "Новости". Причина происшествия устанавливается. Для установления причин обрушения создана межведомственная комиссия, в состав которой вошли специалисты Управления государственного архитектурно-строительного контроля, Департамента по чрезвычайным ситуациям и акимата Карагандинской области, сообщает МВД республики.