ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Стамбуле
В мире | 2 января 2017 года, 12:33
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в ночном клубе Reina в Стамбуле, передает Reuters.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в совершении теракта имеет гражданство Киргизии или Узбекистана и мог быть связан с ИГ.
В результате вооруженного нападения на клуб Reina в ночь на 1 января в турецком Стамбуле погибли 39 человек, 69 человек были госпитализированы. Среди жертв теракта в стамбульском ночном клубе Reina оказалась гражданка России.
Источник: Газета.ru