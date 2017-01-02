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Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в ночном клубе Reina в Стамбуле, передает Reuters.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в совершении теракта имеет гражданство Киргизии или Узбекистана и мог быть связан с ИГ.

В результате вооруженного нападения на клуб Reina в ночь на 1 января в турецком Стамбуле погибли 39 человек, 69 человек были госпитализированы. Среди жертв теракта в стамбульском ночном клубе Reina оказалась гражданка России.