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Главный секретарь Казначейства Великобритании Дэвид Гоэк заявил о том, что выпуск новой монеты номиналом 1 фунт начнется 28 марта, сообщает CNN Money.

«Это будет исторический день. Предыдущую монету мы ввели в оборот в 1983 году», — сказал чиновник.

Особенностью новой монеты будет 12-угольная форма, а также голографическая вставка, что сделает монету практически недоступной для подделки. Это очень важно, поскольку около 3% от всех монет этого номинала являются подделками.

Кроме того, она будет состоять из двух видов металлов. Однако, недовольство простых граждан вызывает то, что монета не сможет быть использована в терминалах оплаты и торговых автоматах.

фото: money.cnn.com