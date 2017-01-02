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Во Франции злоумышленники в новогоднюю ночь сожгли около 650 автомобилей, передает ТАСС со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

«В этом году в очередной раз количество сожженных автомобилей показывает, что этот феномен, сколь бы неприемлемым он ни был, продолжает существовать. Было подожжено 650 машин, в то время как в прошлом году таких случаев было 602», — уточнили в министерстве.

Однако в МВД отметили, что тенденция идет на спад.

«За последние пять лет количество сожженных автомобилей [в новогоднюю ночь] сократилось на 20%», — добавили в ведомстве..

В МВД подчеркнули, что порядок на улицах французских городов в новогодние выходные обеспечивали в общей сложности «более 100 тыс. полицейских, жандармов, пожарных, сотрудников муниципальной полиции и членов гражданских организаций».