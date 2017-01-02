В новогоднюю ночь во Франции сожгли 650 автомобилей (6)

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В мире | 2 января 2017 года, 14:08

Во Франции злоумышленники в новогоднюю ночь сожгли около 650 автомобилей, передает ТАСС со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

«В этом году в очередной раз количество сожженных автомобилей показывает, что этот феномен, сколь бы неприемлемым он ни был, продолжает существовать. Было подожжено 650 машин, в то время как в прошлом году таких случаев было 602», — уточнили в министерстве.

Однако в МВД отметили, что тенденция идет на спад.

«За последние пять лет количество сожженных автомобилей [в новогоднюю ночь] сократилось на 20%», — добавили в ведомстве..

В МВД подчеркнули, что порядок на улицах французских городов в новогодние выходные обеспечивали в общей сложности «более 100 тыс. полицейских, жандармов, пожарных, сотрудников муниципальной полиции и членов гражданских организаций».

Источник: Газета.ru
Комментарии 6
Олег4 часа назад
зачем же говорить "злоумышленники"? Это арабы и африканцы. Что мы будем стыдливо скрывать прекрасные деяния этих прекрасных людей...
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Шмарли Хебздо3 часа назад
Добро пожаловать, дорогие беженцы, у нас автомобилей хватит на всех!
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ого2 часа назад
На празднование Обрезания Господня (Нового Gоdа) во франции сожгли “всего 650″ авто
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